La actriz que los argentinos aman y que logró vencer el cáncer de mama

Protagonista de una exitosa serie turca emitida por Telefe, su historia personal es un ejemplo de fortaleza y superación. La repasamos en el marco de Octubre Rosa.

En los últimos meses, una figura femenina se convirtió en tema de conversación entre los televidentes argentinos. Su rostro, de expresión serena y mirada profunda, aparece cada día en la pantalla de Telefe como la protagonista de La Traición, la producción turca que conquistó a la audiencia. Detrás de ese personaje fuerte y decidido se encuentra Vahide Perçin, una actriz cuya vida real ha estado marcada por la resiliencia, el talento y una dura batalla contra el cáncer de mama.

Vahide Perçin La historia de la actriz turca Nacida en Esmirna, Turquía, Perçin creció en una familia de origen humilde, hija de un camionero y una ama de casa. Desde joven se interesó por el arte, aunque primero intentó estudiar economía. Poco después comprendió que su verdadera vocación estaba sobre los escenarios y decidió formarse como actriz en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Dokuz Eylül, donde se graduó con las mejores calificaciones.

Su carrera comenzó en el teatro durante la década de 1990, un ámbito que le permitió desarrollar una sólida base artística. En 2003 dio el salto a la televisión con la serie Bir stanbul Masal (Un cuento de Estambul), producción que marcó un antes y un después en su trayectoria. Desde entonces protagonizó grandes éxitos internacionales como El Sultán y Züleyha, además de consolidarse como una de las intérpretes más respetadas de Turquía.

Sin embargo, el camino de Vahide Perçin no estuvo exento de desafíos personales. A lo largo de los años enfrentó la pérdida de sus padres, su abuela y su hermano, circunstancias que pusieron a prueba su fortaleza emocional. En medio de ese dolor, encontró apoyo en su entonces esposo, el actor Altan Gördüm, con quien se casó en 1991 y tuvo una hija, Alize, quien también siguió los pasos de su madre en la actuación.

Vahide Perçin Cómo superó el cáncer de mama El golpe más difícil llegó en 2011, cuando fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia la obligó a pausar su carrera y concentrarse en el tratamiento. Con determinación y un profundo espíritu de lucha, logró superar la enfermedad y regresar a los estudios con una renovada pasión por su profesión.