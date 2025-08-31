Juguetes bajo la lupa: cuando la diversión también exige seguridad

En cada cumpleaños, Día del Niño o fiesta familiar, los juguetes ocupan un lugar central. Sin embargo, detrás de la ilusión que despiertan, también existen riesgos que muchas veces pasan desapercibidos: piezas pequeñas que pueden provocar asfixia, materiales tóxicos, baterías defectuosas o luces demasiado intensas. Frente a esta realidad, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) decidieron dar un paso conjunto para reforzar la seguridad en el juego infantil.

El acuerdo, firmado en Buenos Aires, marca un hito en la articulación entre profesionales de la salud y fabricantes de juguetes. Su objetivo es claro: reducir accidentes, capacitar a las familias y garantizar que los productos que llegan a manos de los más chicos cumplan con estándares de calidad y cuidado.

El juego es vital para el desarrollo emocional, físico y cognitivo de los niños.

El juego es vital para el desarrollo emocional, físico y cognitivo de los niños. Pero, cuando un producto no respeta las normas de seguridad, lo que debería ser un momento de disfrute puede convertirse en motivo de consulta médica.

Atragantamientos y asfixia por piezas pequeñas o globos.

Intoxicaciones por pinturas, plásticos o metales pesados.

Ingesta accidental de pilas botón.

Lesiones por caídas con rodados inestables o defectuosos.

Quemaduras y riesgos eléctricos por baterías defectuosas.

Problemas auditivos o visuales por ruidos excesivos y luces de alta intensidad.

Por eso, tanto la SAP como la CAIJ remarcan la necesidad de prestar atención al etiquetado, la edad recomendada y el estado de conservación de cada juguete.

Un convenio para prevenir y educar a las familias

El acuerdo contempla campañas de concientización, capacitaciones, publicaciones técnicas y asesoramiento a fabricantes y comercios. También se abrió un formulario online en el sitio web de la Cámara para que las familias puedan reportar accidentes con juguetes; los datos serán analizados junto con la SAP para fortalecer la vigilancia epidemiológica.

Como parte de las medidas, la CAIJ anunció la creación de un Observatorio de Seguridad en Juguetes, un espacio que tendrá cuatro ejes: detectar riesgos emergentes, difundir recomendaciones de compra responsable, controlar el cumplimiento de normas en locales y plataformas digitales, y otorgar el sello “Juguete Seguro” a los productos que superen las pruebas técnicas exigidas.

juguetes (1) Se abrió un formulario online en el sitio web de la Cámara para que las familias puedan reportar accidentes Canva

Cómo elegir un juguete seguro: claves prácticas

Desde el sector pediátrico se insiste en que las familias revisen con atención ciertos aspectos antes de regalar un juguete:

Edad recomendada: no es un dato accesorio, sino resultado de pruebas de seguridad.

Integridad del producto: un juguete roto o desgastado puede dejar de ser seguro.

Supervisión adulta: ningún juguete reemplaza la mirada de un adulto, sobre todo en menores de cinco años.

Materiales y procedencia: elegir productos certificados y evitar aquellos sin datos de origen o instrucciones claras.

La supervisión también suma valor emocional: compartir el juego fortalece el vínculo entre padres e hijos.

Industria y salud, una alianza estratégica

La industria nacional del juguete cuenta con laboratorios acreditados que testean la seguridad de los productos antes de llegar a las góndolas. Con este convenio, ese trabajo se complementa con la mirada pediátrica, que aporta datos reales sobre los incidentes que llegan a los consultorios.

De esta manera, se construye un círculo virtuoso entre producción y salud: los fabricantes mejoran sus estándares, los médicos sistematizan la información y las familias reciben herramientas para elegir de manera más consciente.