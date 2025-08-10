Ingredientes funcionales: alimentos que "hacen algo por vos"

En un contexto donde la alimentación dejó de ser solo una fuente de energía para convertirse en una herramienta de prevención y bienestar, los llamados ingredientes funcionales han tomado un rol protagónico. Se trata de componentes naturales presentes en alimentos -o incorporados en ellos- que ofrecen beneficios específicos para la salud más allá de su valor nutricional básico.

Este tipo de alimentos, conocidos como funcionales, se han vuelto tendencia en 2025 por su capacidad de aportar efectos fisiológicos positivos comprobables: mejorar la digestión, reforzar el sistema inmune, reducir el colesterol, promover la salud cerebral o incluso contribuir al equilibrio hormonal.

El avance en biotecnología y el acceso a análisis de microbiota o ADN han impulsado una nueva era de nutrición personalizada, donde los ingredientes funcionales son seleccionados según las necesidades de cada individuo. Así, se popularizan productos diseñados para “hacer algo por vos”: desde yogures con cepas probióticas específicas hasta panes con fibras resistentes que regulan la glucosa.

El colágeno hidrolizado se utiliza en productos para el cuidado de la piel

Una demanda que impulsa la innovación

La industria alimentaria ha respondido a esta tendencia con una oferta cada vez más diversa. Hoy es habitual encontrar bebidas enriquecidas, snacks funcionales, suplementos en polvo o incluso harinas con propiedades específicas. El consumidor ya no busca solo sabor o naturalidad, sino impacto comprobable en su bienestar.

Este fenómeno también atraviesa al mercado mendocino, donde bodegas, emprendimientos orgánicos y cooperativas rurales están incorporando ingredientes funcionales en sus productos: infusiones herbales digestivas, mermeladas con bajo índice glucémico, vinos con mayor concentración de polifenoles o galletas sin gluten con alto contenido de omega-3.

¿Marketing o salud real?

Si bien los beneficios de muchos ingredientes funcionales están avalados por la ciencia, también existen riesgos de exageración o uso engañoso en el etiquetado. Por eso, organismos de salud y entes regulatorios insisten en la importancia de la evidencia clínica, la trazabilidad de los ingredientes y la educación del consumidor.