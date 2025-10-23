Galería de Sociales: política, negocios y vinos frente al mar en el Coloquio de Idea

En el marco del 61° Coloquio de IDEA , uno de los eventos más significativos para el empresariado nacional, Bodega Trapiche Costa & Pampa cumplió 10 años que fue el escenario elegido por el establishment político y empresarial argentino para combinar distensión, conversación y alta gastronomía en su clásico almuerzo de networking.

El encuentro, organizado por la bodega junto a Criteria , Marsh & McLennan y Renault Argentina, reunió a dirigentes políticos, CEOs, economistas, empresarios, ejecutivos del sector financiero y referentes institucionales en una cita que ya se consolidó como una tradición en la agenda del Coloquio.

Al final de la nota mirá todos los que estuvieron presentes.

Andrés Moledo, Susana Maggiorini, Valeria Strozzi, Ana Vainman y Genoveva Sposetti celebrando en el marco del Coloquio de IDEA.

Bajo un sol radiante ya solo treinta minutos del hotel donde se desarrollaron las sesiones plenarias, los participantes disfrutaron de una experiencia gourmet con sello argentino: asado, picadas, empanadas, carnes y bocadillos de mar, acompañados por los mejores vinos de la bodega —entre ellos, Chardonnay, Albariño y Pinot Noir—, todos nacidos con influencia oceánica. Música chill out, livings al aire libre y un entorno natural único completaron una jornada donde el diálogo fluyó con más soltura que en los pasillos del Coloquio.

Entre los asistentes se destacaron referentes del tejido empresarial y político nacional. También participaron comunicadores, economistas y empresarios del sector financiero que forman parte habitual del ecosistema del Coloquio.

El almuerzo también fue oportunidad para conversaciones sobre la evolución de la economía y la coyuntura política de cara a las próximas elecciones.

Como cada año, la cita en Trapiche Costa & Pampa fue más que un almuerzo: fue un espacio de conversación franca y celebración de la cultura del vino argentino. En esta edición, la bodega celebró además una década desde su inauguración, reafirmando su papel pionero en la vitivinicultura de la costa atlántica y su compromiso con la innovación y la calidad.

“Costa & Pampa demuestra que en cada encuentro, el vino es también una forma de generar vínculos, de compartir ideas y de mirar hacia el futuro con esperanza”, expresó Ezequiel Ortego , enólogo de la bodega, al presentar una selección de los vinos servidos durante la jornada.

El evento cerró al atardecer, con brindis frente al mar y la certeza de que, entre copas y conversaciones sinceras, Trapiche Costa & Pampa volvió a consolidarse como el epicentro social y simbólico del Coloquio de IDEA.

Popi Rivera, Pablo Sibilla, Matías Maciel y Paula Camogli Popi Rivera, Pablo Sibilla, Matías Maciel y Paula Camogli.

María José Gilardo, Manuel Marvaso, Valeria Strozzi, Popi Rivera María José Gilardo, Manuel Marvaso, Valeria Strozzi, Popi Rivera.

Mario Teruya y Jorge Carlos Figueroa, acompañados de un amigo Mario Teruya y Jorge Carlos Figueroa, acompañados de un amigo.

Dionisio Dionisio Quesada, Carlos Mackinlay, Matias Rosales, Adrián Marcos y Diego Quirno.