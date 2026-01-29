Fotos de un desconocido mundo que abraza la belleza de la naturaleza

Existen dos mundos: el que conocemos gracias a la tecnología sin salir de casa y con la vista puesta en el celular. Es el ser humano que-mira-para-abajo; y por otro lado, el mundo que existe de verdad, es decir, el que abarca toda la superficie del planeta y con la belleza plasmada desde siempre en infinitos paisajes de la naturaleza.

"Con mis fotos quiero ser una embajadora de la naturaleza y de la vida silvestre, para mostrarle a la gente lugares que quizás nunca visiten (y que deberían conocer) y que hoy están en juego " , señala Sussane Weissenberger . veterinaria y fotógrafa alemana , quien recorrió muchos paisajes del mundo para retratar la naturaleza en imágenes:

Imágenes en el Atlántico Sur de Argentina. Créditos: Sussane Weissenberger . Estas dos fotografías corresponden a un viaje que Weissenberger hizo a islas Malvinas, Georgias del Sur y la Antártida .

En su paso por Malvinas e islas Georgias del Sur, la alemana que reside en Estados Unidos describió en el sitio whitemountainphotography.com que por la guerra de 1982 aún permanecen enterrados en archipiélagos del Atlántico Sur minas explosivas. Y que el gobierno inglés "no tiene apuros en desenterrarlas". Por eso existe una gran presencia de animales como lobos marinos y lo que se conoce como pingüino rey. Aún en la la bahía San Andrés (Georgias del Sur) la población de pingüinos rey supera los 100 mil. La siguiente foto de Sussane Weissenberger , según su sitio, del año 2010 , así lo demuestra:

"En realidad para los pingüinos es una bendición, ya que no hay turistas invadiendo su espacio", afirma Sussane en el sitio whitemountainphotography.com .

El testimonio de Sussan de que hay lugares naturales que hoy están en juego (porque peligran su futuro) no es un simple mensaje a favor de la ecología. Lo que hizo fue expresar en su web un mensaje que también replican -en sus respectivas webs- otros fotógrafos especializados en convertir los paisajes naturales que captan con sus cámaras fotográficas en obras de arte: el mensaje de que la fotografía va más allá de la captura de una imagen: se trata -como lo expresa el fotógrafo Daniel Fleischhacker (Alemania) - de capturar la belleza porque la belleza está en todas partes a nuestro alrededor:

DANIEL FLEISCHACKER ALEMANIA II Fotografía del alemán Daniel Fleischhacker. Créditos: instagram.com/daniel_landscapes/

francisco negroni Foto de Francisco Negroni. Fuente: instagram.com/panoawards

Fikri Muharom Indonesia Foto de Fikri Muharom (Indonesia)- Fuente: instagram.com/panoawards

"El mundo tiene una cantidad innumerable de pequeños tesoros y maravillas. Con mis fotos quiero hacer visible esa belleza que con demasiada facilidad en nuestros tiempos agitados pasamos por alto". (Cheine Walls EEUU).

Stefan Thaler, Austria

Todos los testimonios concluyen en un punto en común: la belleza. Y la belleza es una consecuencia de la paz, ya que no es un resultado generado por Google: es el producto más visible del gran imperio constituido por miles de fragmentos de vida y de belleza repartidos en todos los horizontes y que se escribe con tres letras: paz. La belleza natural es la mitad del escenario, del paisaje, del panorama. La otra mitad se escribe con tres letras: paz. La belleza es el resultado de la paz.

Es el testimonio gran guerra.surgen como respuesta ante una posible "tercera guerra mundial" Son fotografías de distintos paisajes del mundo, muy lejos de la mirada baja de los clics en las redes sociales y muy lejos, también, de ese planeta tierra que se limita al minuto a minuto de las noticias de último momento que pareciera abarcar toda la realidad. Es la realidad de la inmensa mayoría silenciosa que no informan las redes sociales: la mayoría silenciosa de la naturaleza.

La naturaleza en fotos que proyectan un espacio infinito, no poblado por personas, sino por seres cuya silenciosa presencia encierra una verdad más profunda sobre la vida, la belleza y la fragilidad de nuestro planeta.

Las mejores fotos de la naturaleza en:

Panorámicas (video)

Embed - Las mejores fotos panorámicas de la naturaleza

En 360°