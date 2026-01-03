Ferias del juguete y emprendedores en Mendoza: dónde y cuándo llevar la cartita a los Reyes Magos

En el marco del Día de Reyes Magos, distintos departamentos de Mendoza impulsan ferias del juguete, artesanales y de emprendedores del 3 al 6 de enero.

Con motivo de la celebración del Día de Reyes Magos, Guaymallén y Las Heras se preparan para recibir a miles de familias con propuestas especialmente diseñadas para los más chicos. Ferias del juguete, eventos artesanales, espectáculos y espacios de encuentro se multiplican en distintos puntos del Gran Mendoza, ofreciendo alternativas accesibles para la compra de regalos y la vivencia de una tradición profundamente arraigada en la cultura popular.

Dia del Niño Juguetes Predio de la Virgen Guaymallen (5) En el Predio de la Virgen de Guaymallén se realizará una de las ferias del juguetes. Marcos Garcia / MDZ Ferias para agendar y llevar la carta a los Reyes En Guaymallén, la feria del juguete se llevará a cabo del 3 al 6 de enero en el Predio de la Virgen de Guaymallén. El evento contará con más de 150 stands, donde los visitantes podrán encontrar una amplia variedad de juguetes, indumentaria infantil, bicicletas, juegos recreativos y múltiples opciones pensadas para todas las edades. La propuesta se consolida como una de las más convocantes de la temporada, permitiendo a las familias anticiparse a la llegada de los Reyes Magos y realizar sus compras en un solo lugar. El horario de atención será de 10 a 0 horas, lo que facilita el acceso durante todo el día.

Por su parte, Las Heras también se suma a los festejos con la Feria de los Reyes Magos 2026, que se desarrollará del 3 al 6 de enero en el Predio Los Pescadores, ubicado en Acceso Norte y Reconquista. La feria funcionará de 9 a 0 horas y ofrecerá, además de stands comerciales, jornadas con música y propuestas recreativas destinadas a toda la familia. Desde la organización informaron que el martes 6 de enero el predio permanecerá abierto hasta el mediodía, y que durante esa jornada los niños podrán acercarse a dejar su carta para los Reyes Magos, un gesto tradicional que aporta un componente simbólico y emocional a la visita.

Dia del Niño Juguetes Predio de la Virgen Guaymallen (1) Marcos Garcia / MDZ A estas iniciativas se suma la Feria Artesanal de Reyes en la plaza Marcos Burgos de Las Heras, que se realizará del 3 al 5 de enero, de 18 a 0 horas, con entrada libre y gratuita. El espacio contará con la participación de artesanos locales, puestos gastronómicos y espectáculos artísticos, convirtiéndose en una opción ideal para disfrutar de las noches de verano en un entorno al aire libre.

Además de las ferias organizadas específicamente por el Día de Reyes, en distintos puntos de Mendoza continúan desarrollándose las ferias de emprendedores que funcionan habitualmente en plazas y espacios verdes. Estos encuentros, que forman parte de la agenda cultural y comercial permanente de varios departamentos, reúnen a productores independientes que ofrecen juguetes artesanales, regalos personalizados, productos textiles, accesorios y propuestas originales que también resultan una alternativa atractiva para los obsequios de Reyes. La presencia de estas ferias refuerza el movimiento económico local y amplía las opciones disponibles para las familias mendocinas.