Esto aprendieron los emprendedores que son exitosos en redes: cómo capacitarte gratis

Durante mucho tiempo, tener un buen producto parecía suficiente para vender. Sin embargo, las reglas cambiaron. Hoy miles de emprendedores descubren que la calidad es importante, pero que también resulta fundamental saber comunicarla. Las redes sociales se han convertido en la principal vidriera de pequeños negocios , profesionales independientes y comerciantes.

Antes de comprar, los consumidores observan fotografías, leen comentarios, revisan publicaciones y evalúan la imagen que transmite una marca. En muchos casos, la decisión de compra comienza mucho antes del contacto directo con el vendedor.

Por eso, cada vez más emprendedores están incorporando nuevas herramientas para mejorar su presencia digital. La fotografía de productos, la creación de contenidos y la construcción de una identidad visual profesional dejaron de ser recursos exclusivos de las grandes empresas para transformarse en necesidades concretas de quienes buscan crecer en un mercado cada vez más competitivo.

Especialistas en marketing coinciden en que una imagen puede influir de manera decisiva en el interés de un potencial cliente. Una buena fotografía permite destacar detalles, transmitir confianza y generar una primera impresión positiva.

En plataformas como Instagram, Facebook o WhatsApp Business, donde la atención de los usuarios dura apenas unos segundos, la calidad visual se ha convertido en un factor clave para captar miradas y diferenciarse de la competencia.

No se trata únicamente de tener una cámara profesional. La iluminación, el encuadre, la composición y la forma de presentar un producto son aspectos que pueden aprenderse y que tienen un impacto directo en la percepción de una marca.

redes sociales (1)

Liderar también es emprender

A medida que los proyectos crecen, aparece otro desafío: la gestión. Muchos emprendedores comienzan trabajando solos, pero con el tiempo necesitan coordinar equipos, delegar tareas, organizar procesos y tomar decisiones estratégicas. En ese contexto, las habilidades de liderazgo adquieren un papel cada vez más importante.

La capacidad para comunicar objetivos, motivar personas y administrar recursos suele convertirse en uno de los principales desafíos para quienes buscan consolidar un emprendimiento y transformarlo en una empresa sostenible.

Por esa razón, la capacitación permanente aparece como una de las inversiones más valiosas para cualquier proyecto, independientemente de su tamaño o rubro.

Capacitaciones gratuitas para emprendedores

Con el objetivo de brindar herramientas prácticas a emprendedores, comerciantes y trabajadores independientes, Inprotec desarrollará durante junio dos capacitaciones gratuitas en Las Heras.

La primera propuesta estará enfocada en la fotografía de productos para redes sociales y se realizará el viernes 19 de junio, de 9.30 a 12.30, en la Sala Cultural Malvinas Argentinas, ubicada en San Miguel 1540. La capacitación estará a cargo del profesor Lucas Llanos.

Por otra parte, el martes 23 de junio, en el mismo horario y lugar, se dictará el curso "Liderazgo Personal y Gestión de Equipos", a cargo del licenciado Ricardo Fabián Vitti. Ambas actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados.

Los formularios de inscripción gratuita son: