Enero es el mes ideal para renovar el hogar: ¿con cuál habitación arrancar?

Con el inicio del año llegan las rebajas, las nuevas colecciones y las ganas de renovar el hogar . Y según expertos en diseño de interiores, renovar un solo ambiente durante enero puede transformar la sensación de toda la casa. ¿Qué habitación elegir y por qué? La respuesta, según ellos es el dormitorio principal.

Decoración y confort: el ambiente que conviene actualizar primero según interioristas es el dormitorio. Créditos: Pexels.

Porque, el dormitorio principal es el ambiente que más impacto tiene en el bienestar diario del hogar. Es el primer espacio que vemos al despertar y el último antes de dormir, por lo que refrescarlo en enero ayuda a establecer una sensación de orden, calma y renovación para todo el año. No se trata de una reforma integral, sino de pequeños cambios estratégicos.

Enero es conocido como uno de los meses de liquidaciones en los comercios, lo que para este caso se traduce en descuentos en ropa de cama y textiles para el hogar . Cambiar sábanas, fundas de almohadón o acolchados permite actualizar el dormitorio con una inversión moderada. Además, muchas marcas lanzan nuevas colecciones durante febrero o marzo, y aprovechan enero para hacer grandes liquidaciones así disponen durante enero , ste mes, lo que genera oportunidades para conseguir muebles y accesorios a mejor precio.

También enero es el mes ideal para empezar con la renovación del hogar porque recién durante febrero o marzo aparecen los nuevos lanzamientos para renovar el stock. Esto implica empezar a sacarse los productos con las ofertas y liquidaciones de enero

Después de diciembre y de las fiestas, el consumo baja. Enero es un mes en que menos gente compra grandes muebles, así que los comercios estimulan la demanda con precios reducidos y promociones para atraer compradores.

Textiles, color e iluminación, los cambios que suman

Incorporar nuevos textiles (como cortinas, alfombras o mantas) puede modificar por completo la atmósfera de un dormitorio. También recomiendan evaluar una mano de pintura con colores neutros o cálidos y mejorar la iluminación, combinando luz general con lámparas de apoyo que aporten calidez y funcionalidad.

Más allá de lo estético, el objetivo es transformar el dormitorio en un verdadero refugio. Aromas suaves, una iluminación bien pensada y muebles cómodos ayudan a crear un espacio que invite al descanso y al equilibrio emocional.

Empezar el año renovando esta habitación del hogar no solo mejora la casa, sino también la calidad de vida cotidiana.