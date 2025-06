Emilia Attias deslumbró en Miami con un look de "bruja moderna" durante el Mundial de Clubes

Emilia Attias apareció vestida con una mezcla impensada entre lo etéreo y lo oscuro, desplegando un look con estética de bruja moderna desde Miami, donde se encuentra debido a su participación como conductora de la cobertura del Mundial de Clubes para DirecTV e Infobae.

La escena tuvo algo de cuento de hadas. Emilia eligió un conjunto de dos piezas completamente blanco que consistía en un top de breteles finos con volados irregulares y una falda de gasa translúcida con detalle de encaje al centro, que dejaba entrever las piernas con una sensualidad que no buscó ser provocativa sino más bien poética. La transparencia del textil, sumada al movimiento de la tela, construyó un halo onírico.

No obstante, el detalle que cambió toda la lectura del look fueron las botas. Emilia no eligió sandalias ni zapatillas ni nada que suavizara la imagen. Apostó por unas botas negras de Ricky Sarkany, de caña media con aberturas, taco alto y puntera metálica, que rompieron la dulzura del conjunto y lo llevaron hacia un territorio más punk, más witchcore. Esa combinación de la gasa blanca flotando y el calzado gótico pisando fuerte fue, en definitiva, lo que volvió memorable al estilismo.