El vino de Mendoza tendrá su programa de TV internacional: en dónde y cuándo

El reconocido periodista Oscar Pinco logró un acuerdo trascendente para la comunicación del vino argentino. En la nota, te contamos sobre el programa de TV que se internacionaliza.

Oscar Pinco es periodista "de toda la cancha", pero desde un tiempo a esta parte se ha transformado en un comunicador destacado en la información y todo lo que tiene que ver con noticias sobre la industria vitivinícola argentina.

El programa de TV que conduce, y que también lo tiene como productor general, Pasión por el Vino, celebró en 2025 su décima temporada manteniéndose vigente y surfeando la realidad tan cambiante que existe hoy en los medios de comunicación.

Oscar Pinco en una de sus tantas entrevistas junto a un prócer del vino: Mariano Di Paola. Oscar Pinco en una de sus tantas entrevistas junto a un prócer del vino: Mariano Di Paola. Reflejo de esa cintura y ese aggiornamiento constante, la noticia es que Pasión por el Vino TV se internacionaliza y podrá verse por la pantalla de “Al Ritmo de Miami”, una plataforma multimedia, cuyo canal de streamming, que transmite las 24 horas, es tomado por importantes plataformas como Apple TV, Android TV, Google TV, Amazon, y Roku, apuntando al importante mercado hispano parlante, con una llegada a 360 millones de pantallas potenciales.

La emisión irá los viernes a partir de enero de 2026, a las 19 hora de Miami (21 hora de Argentina) y tendrá una repetición a la misma hora los días miércoles.

El programa tendrá una duración de 30 minutos, manteniendo el mismo formato del programa original, que como contamos antes, ya lleva 10 temporadas por la pantalla de Canal 7 de Mendoza, emitiéndose todos los sábados a las 20.30.