Presenta:

Estilo

|

tartán

El tartán se ha reinventado en una versión moderna y divertida

El tartán o tela escocesa es tendencia y su estética va más allá de las telas y se replica en adornos y otros objetos. Cómo incorporarla a tu hogar.

Mario Simonovich

El tartán, estampado tradicional que antes se reservaba para casas de campo y refugios de invierno, está de regreso. Créditos: Greenrow

El tartán, estampado tradicional que antes se reservaba para casas de campo y refugios de invierno, está de regreso. Créditos: Greenrow

Greenrow

El tartán (conocido también como tela escocesa) surgió en el siglo VI a C. y tuvo su auge entre los siglos XVI y XVII, Es un tejido plano con cuadrículas formadas por líneas horizontales y verticales. Y hoy es tendencia ya que vuelve a estar de moda.

tartan B
Tart&aacute;n o tela escocesa. Cr&eacute;ditos: Johnstons of Elgin y Ben Pentreath

Tartán o tela escocesa. Créditos: Johnstons of Elgin y Ben Pentreath

Te Podría Interesar

El tartán tradicional antes se reservaba para casas de campo y refugios de invierno. Y en los últimos tiempos ha surgido una reinterpretación de este estampado clásico en mantas de lana y mantelería. entre otros. Y expertos en el diseño de interiores coinciden en que el tartán está empezando a ponerse de moda.

Por qué el tartán hoy es tendencia

Ante todo tener en cuenta que efectivamente, el tartán ha vuelto oficialmente, pero no es la versión clásica verde y roja con la que se hizo conocida. Se está reinventando con telas más sofisticadas y modernas porque hoy se percibe menos como tradición y más como una declaración de estilo.

tartan C
La est&eacute;tica del tart&aacute;n trasciende las telas, como ocurre en esta mesa con los platos. Cr&eacute;ditos: Anthropologie.

La estética del tartán trasciende las telas, como ocurre en esta mesa con los platos. Créditos: Anthropologie.

Esta nueva generación de tela escocesa se centra más en la artesanía y la fantasía que en los colores. Por ejemplo en tejidos de lana cepillada, mezclas de lino e incluso terciopelo, lo que le otorga un aire suave y festivo.

Cómo crear un look con tartán en tu casa

Empezar con pequeños detalles, como almohadas, mantas o pequeños muebles tapizados porque le aportan una sensación de confort y familiaridad. De este modo, el resurgimiento del tartán se percibe como parte de una tendencia más amplia hacia estilos que combinan elegancia y personalidad: un alejamiento del minimalismo y un retorno a diseños que evocan la tradición

Las siguientes piezas con el estilo tartán son aptas para incorporar en la decoración del hogar:

TARTAN AA
Bandeja de cer&aacute;mica con decoraci&oacute;n tart&aacute;n. Cr&eacute;ditos: anthropologie.com

Bandeja de cerámica con decoración tartán. Créditos: anthropologie.com

salero e individual
Juego de cubiertos de cuatro piezas para agregarle un toque de color a la mesa. Cr&eacute;ditos: maisonflaneur.com

Juego de cubiertos de cuatro piezas para agregarle un toque de color a la mesa. Créditos: maisonflaneur.com

manta tela c
Manta de lana que reinventa el dise&ntilde;o tart&aacute;n con colores vibrantes, Ideal para cubrir un sill&oacute;n o colocarla en los pies de una cama. Cr&eacute;ditos: wayfair.com

Manta de lana que reinventa el diseño tartán con colores vibrantes, Ideal para cubrir un sillón o colocarla en los pies de una cama. Créditos: wayfair.com

SABANAS Y TAZA TARTAN
juego de s&aacute;banas cuadriculadas que demuestra que el tart&aacute;n no tiene por qu&eacute; ser tradicional, ya que as&iacute; aporta un toque alegre y moderno. Lo mismo con la taza de cer&aacute;mica pintada a mano con dise&ntilde;o tart&aacute;n, que le da un toque alegre y artesanal. Cr&eacute;ditos; pbteen.com y anthropologie.com.

juego de sábanas cuadriculadas que demuestra que el tartán no tiene por qué ser tradicional, ya que así aporta un toque alegre y moderno. Lo mismo con la taza de cerámica pintada a mano con diseño tartán, que le da un toque alegre y artesanal. Créditos; pbteen.com y anthropologie.com.

Archivado en

Notas Relacionadas