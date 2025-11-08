El tartán se ha reinventado en una versión moderna y divertida

El tartán (conocido también como tela escocesa) surgió en el siglo VI a C. y tuvo su auge entre los siglos XVI y XVII, Es un tejido plano con cuadrículas formadas por líneas horizontales y verticales. Y hoy es tendencia ya que vuelve a estar de moda.

El tartán tradicional antes se reservaba para casas de campo y refugios de invierno. Y en los últimos tiempos ha surgido una reinterpretación de este estampado clásico en mantas de lana y mantelería. entre otros. Y expertos en el diseño de interiores coinciden en que el tartán está empezando a ponerse de moda.

Ante todo tener en cuenta que efectivamente, el tartán ha vuelto oficialmente, pero no es la versión clásica verde y roja con la que se hizo conocida. Se está reinventando con telas más sofisticadas y modernas porque hoy se percibe menos como tradición y más como una declaración de estilo.

La estética del tartán trasciende las telas, como ocurre en esta mesa con los platos. Créditos: Anthropologie.

Esta nueva generación de tela escocesa se centra más en la artesanía y la fantasía que en los colores. Por ejemplo en tejidos de lana cepillada, mezclas de lino e incluso terciopelo, lo que le otorga un aire suave y festivo.

Cómo crear un look con tartán en tu casa

Empezar con pequeños detalles, como almohadas, mantas o pequeños muebles tapizados porque le aportan una sensación de confort y familiaridad. De este modo, el resurgimiento del tartán se percibe como parte de una tendencia más amplia hacia estilos que combinan elegancia y personalidad: un alejamiento del minimalismo y un retorno a diseños que evocan la tradición

Las siguientes piezas con el estilo tartán son aptas para incorporar en la decoración del hogar:

TARTAN AA Bandeja de cerámica con decoración tartán. Créditos: anthropologie.com

salero e individual Juego de cubiertos de cuatro piezas para agregarle un toque de color a la mesa. Créditos: maisonflaneur.com

manta tela c Manta de lana que reinventa el diseño tartán con colores vibrantes, Ideal para cubrir un sillón o colocarla en los pies de una cama. Créditos: wayfair.com