El tartán se ha reinventado en una versión moderna y divertida
El tartán o tela escocesa es tendencia y su estética va más allá de las telas y se replica en adornos y otros objetos. Cómo incorporarla a tu hogar.
El tartán (conocido también como tela escocesa) surgió en el siglo VI a C. y tuvo su auge entre los siglos XVI y XVII, Es un tejido plano con cuadrículas formadas por líneas horizontales y verticales. Y hoy es tendencia ya que vuelve a estar de moda.
El tartán tradicional antes se reservaba para casas de campo y refugios de invierno. Y en los últimos tiempos ha surgido una reinterpretación de este estampado clásico en mantas de lana y mantelería. entre otros. Y expertos en el diseño de interiores coinciden en que el tartán está empezando a ponerse de moda.
Por qué el tartán hoy es tendencia
Ante todo tener en cuenta que efectivamente, el tartán ha vuelto oficialmente, pero no es la versión clásica verde y roja con la que se hizo conocida. Se está reinventando con telas más sofisticadas y modernas porque hoy se percibe menos como tradición y más como una declaración de estilo.
Esta nueva generación de tela escocesa se centra más en la artesanía y la fantasía que en los colores. Por ejemplo en tejidos de lana cepillada, mezclas de lino e incluso terciopelo, lo que le otorga un aire suave y festivo.
Cómo crear un look con tartán en tu casa
Empezar con pequeños detalles, como almohadas, mantas o pequeños muebles tapizados porque le aportan una sensación de confort y familiaridad. De este modo, el resurgimiento del tartán se percibe como parte de una tendencia más amplia hacia estilos que combinan elegancia y personalidad: un alejamiento del minimalismo y un retorno a diseños que evocan la tradición
Las siguientes piezas con el estilo tartán son aptas para incorporar en la decoración del hogar: