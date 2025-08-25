El rincón escondido de Argentina que enamora a aventureros

Entre sierras áridas y formaciones rojizas, este destino argentino deslumbra con paisajes impactantes, fósiles milenarios y senderos que invitan a la aventura.

En Argentina existen paisajes que parecen sacados de otro planeta. Uno de ellos está en la provincia de San Luis, donde el desierto, las sierras y el tiempo esculpieron un escenario rojizo que sorprende a cada visitante. Se trata del Parque Nacional Sierra de las Quijadas, un área protegida creada en 1991 que se extiende por 150.000 hectáreas y que guarda vestigios arqueológicos, fósiles de dinosaurios y formaciones geológicas únicas en el mundo.

El corazón del parque es el Potrero de la Aguada, un imponente anfiteatro natural rodeado de farallones y quebradas que recuerdan a las imágenes del planeta Marte. Sus desiertos de tonos rojos intensos contrastan con la vegetación xerófila del Chaco Árido, donde dominan algarrobos, quebrachos, jarillas y especies endémicas como la chica. Desde sus miradores se obtienen panorámicas inolvidables que muestran la magnitud del lugar.

image El atardecer tiñe de dorado y rojo las formaciones geológicas del parque, creando un escenario único que parece sacado de otro planeta. La ruta natural Huellas del pasado La historia de Sierra de las Quijadas se remonta a casi 25 millones de años de evolución geológica. Aquí se han encontrado restos fósiles de especies prehistóricas como el singular Pterodaustro, un reptil volador único, además de vestigios arqueológicos que testimonian la presencia de pueblos originarios. En el sector de Hornillos de Hualtarán, por ejemplo, se conservan 23 hornos enterrados que eran utilizados por las comunidades para cocinar cerámicas y alimentos.

El parque ofrece varios recorridos señalizados para descubrir su riqueza natural y cultural. Entre ellos se encuentra el sendero Flora Autóctona, una caminata autoguiada de 45 minutos, y el sendero Guanacos, que demanda unas tres horas entre ida y vuelta. Con guías habilitados se puede acceder a propuestas más exigentes como Farallones, de cuatro horas, y Las Huellas del Pasado, de dos horas, que atraviesan cornisas y miradores espectaculares.

La fauna es otro de sus atractivos: habitan pumas, zorros grises, gatos monteses y maras. Entre las aves destacan el ñandú, el halcón gris, el cóndor andino y el águila mora, especie en peligro de extinción.