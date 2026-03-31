El pueblo de Salta que asoma como una gran escapada para el fin de semana largo

San Antonio de los Cobres ofrece una postal distinta para el fin de semana largo, con paisajes de altura, cultura andina y uno de los recorridos ferroviarios más impactantes del país.

San Antonio de los Cobres resume el perfil más impactante de la Puna, con altura, aridez y una geografía que domina toda la escena.

San Antonio de los Cobres aparece en la Puna salteña con una fuerza difícil de confundir. Este pueblo de altura, rodeado de desiertos, montañas y salares, propone una escapada distinta para el fin de semana largo, más ligada al silencio, a la inmensidad del paisaje y a una cultura que sigue muy conectada con su territorio.

A diferencia de otros destinos del norte argentino, San Antonio de los Cobres no entra por el costado colonial ni por la postal verde. Acá el impacto está en la aridez, en los colores terrosos, en el cielo abierto y en esa sensación de estar en un lugar donde la geografía todavía marca el ritmo de todo.

san antonio de los cobres 2 En San Antonio de los Cobres, la cultura andina y el paisaje de altura forman parte de una misma experiencia de viaje. Visit Salta Parte de la identidad de San Antonio de los Cobres está en su vínculo con el tren. Desde el pueblo parte el tramo ferroviario del Tren a las Nubes que llega hasta el Viaducto La Polvorilla, una de las grandes obras de ingeniería del país, ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar.

Pero el pueblo no se agota en ese recorrido emblemático. En San Antonio de los Cobres también pesa la vida puneña, con ferias, artesanías, celebraciones como la Fiesta Nacional de la Pachamama y una relación muy directa con las costumbres andinas que le dan al lugar un carácter mucho más profundo que el de una simple escala turística.

Este pueblo te enamorará La ubicación, en plena Salta, también juega a favor de la experiencia. El pueblo está sobre la Ruta Nacional 51, camino a Chile, y funciona como una de las puertas más fuertes de la Puna de los Andes, una región donde el viaje importa tanto como la llegada por la sucesión de curvas, quebradas y alturas que van transformando el paisaje.