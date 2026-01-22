El nutriente que permite a los bosques tropicales crecer el doble de rápido

Porque el nitrógeno en el suelo acelera la regeneración de los bosques tropicales y mejora la captura de dióxido de carbono , frente al cambio climático.

Los bosques jóvenes con suelos ricos en nitrógeno capturan más carbono y crecen más rápido, según una nueva investigación científica. Foto: Pexels.

La regeneración de los bosques tropicales se acelera significativamente cuando el suelo cuenta con suficiente nitrógeno. Este nutriente esencial permite que los árboles jóvenes crezcan hasta el doble de rápido, aumentando la capacidad de los bosques para capturar dióxido de carbono y ayudar a mitigar el cambio climático.

A esta conclusión llegó una investigación publicada el 13 de enero último en Nature Communications y realizada por científicos de la Universidad de Leeds (Gran Bretaña) y y el Cary Institute (Nueva York, EEUU), tras monitorear durante 20 años unas 76 parcelas de bosques en Centroamérica, en lo que fue el experimento más grande y prolongado realizado hasta el momento para examinar cómo los nutrientes del suelo influyen en la regeneración de la vegetación.

nitrogeno nutriente suelo.webp Los bosques tropicales se regeneran hasta el doble de rápido cuando el suelo tiene suficiente nitrógeno, clave para la captura de dióxido de carbono. Crédito: Shutterstock

El nitrógeno acelera el crecimiento de los árboles Durante años se creyó que el clima y el agua eran los factores decisivos para la recuperación forestal. Pero la investigación demuestra que el nitrógeno en suelos ricos cumple un rol central, ya que permite a los árboles desarrollar hojas, troncos y raíces con mayor velocidad. En cambio, en la investigación, otros nutrientes como el fósforo no mostraron el mismo impacto cuando se analizaron de manera aislada.

Por lo tanto los bosques en recuperación con suficiente nitrógeno absorben grandes volúmenes de carbono, mientras que la ausencia de nitrógeno podría estar limitando la captura de cientos de millones de toneladas de carbono cada año y con eso, reducir el potencial de los bosques tropicales para mejorar el medio ambiente.