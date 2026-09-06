El mensaje motivacional que grabó Serafín Dengra con una reina histórica de la Vendimia
El exPuma Serafín Dengra, famoso por sus videos virales, se encontró con Lorena Lorca y grabó un video con un mensaje impactante. En la nota podés verlo.
Entre las perlitas que generó el partido de Los Pumas vs. los Wallabies hubo una presencia que generó una verdadera revolución: Serafín Dengra. El ex Puma, convertido en fenómeno de las redes sociales gracias a sus explosivos mensajes motivacionales, fue uno de los más buscados, saludados y fotografiados de la tarde.
Había rugby, frío, y muchas almas expectantes por el partido entre Australia y Los Pumas. Y de pronto, en medio de las tribunas y los pasillos del estadio, apareció él: Serafín Dengra.
Y al momento causó sensación. El ex Puma, que en los últimos años se transformó en una auténtica estrella de las redes sociales gracias a sus particulares y efusivos videos motivacionales, fue una de las presencias que más entusiasmo generó durante el partido entre Argentina y los Wallabies, disputado el sábado 5 de septiembre en Mendoza.
Entre quienes lograron acercarse a él estuvo Lorena Lorca, conductora del programa Wine Ride que se emite por TV Pública, quien no solo se encontró con Dengra en el estadio, sino que además lo entrevistó y consiguió que le dejara a los mendocinos uno de esos mensajes que parecen imposibles de escuchar en voz baja.
“Encontrarme en el estadio a Serafín Dengra fue de lo más lindo y divertido que me pasó, además de disfrutar el partido de Los Pumas. La verdad que Dengra es de esas personas que generan una conexión inmediata, tiene una energía tan particular, mucha espontaneidad y, sobre todo, te juro, una enorme calidez humana”, contó Lorena.
Y agregó algo que, quizás, explica buena parte del fenómeno Dengra: “La verdad que me sorprendió gratamente su manera de relacionarse porque transmite entusiasmo, pasión, pero sin perder la humildad ni la cercanía”.
Porque detrás de los gritos, los “vamos con todo” y esa energía que parece capaz de levantar a alguien de la cama un lunes a las seis de la mañana, Dengra genera algo que no siempre ocurre con las figuras de las redes: cercanía inmediata.
Serafín Dengra y un mensaje directo
Como no podía ser de otra manera, también dejó su mensaje para los lectores de MDZ.
“¡Vamos con todo, lectores de MDZ! ¡Rómpanla! ¡Vamos con todo! ¡Musculen! ¡Buena vida!”, lanzó, fiel a su estilo. Mirá el video que grabó para todos los que siguen a MDZ con Lorena Lorca:
Y así, entre tackles, tries y una jornada de frío polar, Serafín Dengra terminó aportando su propia dosis de energía al Malvinas Argentinas. Porque Los Pumas empataron con los Wallabies... Pero Dengra, en Mendoza, claramente ganó por nocaut.