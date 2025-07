El día que un actor vivió una experiencia aterradora con "extraterrestres" en Mendoza

Reinhold relató que un objeto volador no identificado ( OVNI ) se detuvo justo sobre ellos y, al abandonar el lugar, fueron testigos de la aparición de misteriosas esferas de colores que se encendían entre la vegetación. El cerro Tunduqueral es famoso no solo por sus petroglifos ancestrales sino también por ser, desde hace años, epicentro de relatos vinculados a avistamientos y hechos inexplicables. Mendocinos y turistas han reportado desde luces en el cielo hasta encuentros con figuras extrañas.

Pero no es el único caso. Mendoza tiene en su historial otra historia icónica: en 1979, en el Puente del Inca, una familia mendocina tomó una serie de fotografías durante una excursión. Al revelarlas, en una de ellas aparecía una extraña figura de pequeño tamaño. El hecho trascendió tanto que inspiró el nombre de la mítica banda de rock los Enanitos Verdes.

Estas experiencias no cuentan con respaldo científico contundente, pero quienes las vivieron afirman que cambiaron su forma de ver la vida. Y aunque en Argentina no existe un Área 51, sí hay un organismo oficial que estudia este tipo de reportes: el Centro de Identificación Aeroespacial (CIAE), dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Este organismo recibe y analiza testimonios y evidencias visuales de fenómenos aéreos no identificados.

ovni mendoza Caso de ovni en Mendoza. Fuente: CIAE.

En su último informe, correspondiente a 2024, el CIAE analizó 36 casos de avistamientos en todo el país, entre ellos uno en Mendoza. Una mujer que circulaba con su familia por la Ruta 7 tomó fotos a las nubes y, al revisarlas, notó la presencia de un objeto extraño. Aunque los expertos del CIAE lograron clasificar la mayoría de los casos como fenómenos explicables, otros quedaron abiertos a interpretación.

Relatos de este tipo, en especial en zonas de alta montaña, alimentan un turismo curioso que cada vez crece más: personas que se acercan a estos sitios no solo por su belleza natural sino también con la esperanza de vivir, o al menos presenciar, algo fuera de lo común.