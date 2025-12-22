El compuesto del chocolate amargo que podría frenar el envejecimiento

¿Un cuadradito de chocolate amargo podría ayudar a mantener el cuerpo joven por más tiempo? Esa es la pregunta que se abrió tras una reciente investigación del King’s College London , donde un equipo científico identificó que uno de los componentes naturales del cacao estaría asociado a una menor edad biológica en las personas.

El hallazgo gira en torno a la teobromina, una molécula vegetal presente en el cacao que pertenece al grupo de los alcaloides. Estos compuestos son capaces de interactuar con células que regulan la actividad genética, lo que la convierte en una sustancia de interés para comprender procesos ligados a la salud, el envejecimiento y la longevidad.

La teobromina ha sido estudiada durante años por sus potenciales efectos positivos en la salud humana: desde la mejora del estado de alerta hasta beneficios cardiovasculares. Sin embargo, también tiene una cara adversa: es tóxica para algunos animales, como los perros, motivo por el cual el chocolate está estrictamente contraindicado para ellos.

En esta nueva investigación, los especialistas analizaron los niveles de teobromina en sangre y los compararon con marcadores biológicos del envejecimiento. A diferencia de la edad cronológica —la cantidad de años que una persona acumula—, la edad biológica evalúa el estado real del organismo de acuerdo con su funcionamiento celular y molecular.

El estudio se desarrolló con dos grupos de voluntarios europeos de entre 500 y 1.000 participantes cada uno. Para estimar su edad biológica se aplicaron dos pruebas: una basada en cambios químicos en el ADN, capaces de indicar la velocidad a la que cada individuo envejece, y otra que mide la longitud de los telómeros, estructuras que se acortan con el paso del tiempo y funcionan como un marcador reconocido del deterioro celular.

Los resultados mostraron un patrón llamativo: las personas con mayores concentraciones de teobromina presentaron una edad biológica inferior a la que indicaban sus años de vida. En otras palabras, su organismo parecía más “joven” de lo que sugería su edad cronológica.

¿Significa esto que hay que comer más chocolate amargo?

A pesar del atractivo titular que podría despertar este estudio, sus autores fueron cautelosos. Jordana Bell, profesora de Epigenómica y responsable del trabajo, subrayó que los resultados no deben interpretarse como una invitación a aumentar el consumo de chocolate. “Nuestro objetivo no es recomendar cambios en la dieta, sino mostrar que algunos alimentos cotidianos pueden ofrecer pistas sobre cómo envejecemos”, explicó.

Los investigadores también examinaron otros compuestos relacionados al cacao y al café -dado que la teobromina tiene efectos similares aunque más suaves que la cafeína-, pero concluyeron que el vínculo específico con la edad biológica se encontró únicamente en la teobromina.

chocolate

Qué falta por entender

Para el coautor del estudio, Ramy Saad, el hallazgo abre una nueva línea de investigación sobre cómo los metabolitos presentes en la dieta interactúan con el epigenoma, el conjunto de mecanismos que regulan la expresión de los genes. Comprender este proceso podría ser clave no solo para estudiar el envejecimiento, sino también para avanzar en el conocimiento de diversas enfermedades.

De todos modos, los especialistas hicieron hincapié en que aún falta investigación para determinar si la teobromina tiene un efecto directo en el envejecimiento y cuál sería la dosis o mecanismo adecuado para aprovechar un eventual beneficio. El chocolate amargo, recordaron, contiene además grasas, azúcares y otros ingredientes que deben considerarse dentro de una dieta equilibrada.