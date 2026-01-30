El choripán argentino conquista América Latina y se ubica entre los mejores "hot dogs" de la región

La preparación callejera más emblemática del país fue destacada por un ranking internacional y volvió a poner a la gastronomía argentina en lo más alto.

El choripán, uno de los grandes símbolos de la cocina popular argentina, volvió a recibir reconocimiento internacional al ser incluido entre los mejores “hot dogs” de América Latina. Así lo determinó un ranking elaborado por Taste Atlas, el prestigioso sitio especializado en gastronomía tradicional, que otorgó a esta preparación una calificación de 4,2 puntos, ubicándola entre las más valoradas del continente.

choripan Un clásico argentino en el podio En la selección regional, el clásico argentino comparte el podio con el completo chileno, que obtuvo la misma puntuación, mientras que otras versiones latinoamericanas como el perro caliente colombiano y el cachorro quente brasileño quedaron algunos escalones más abajo. Sin embargo, el choripán logró destacarse por un rasgo que lo vuelve único dentro de esta categoría: no utiliza salchicha.

A diferencia del formato tradicional del “hot dog”, la versión argentina reemplaza ese ingrediente por chorizo, generalmente asado a la parrilla, servido en pan y acompañado por aderezos que forman parte del ADN culinario nacional, como el chimichurri o la salsa criolla. Esa identidad propia fue uno de los aspectos valorados por la publicación, que subrayó la singularidad del plato dentro del ranking.

Siempre es una fiesta comer un rico choripán con salsa criolla El secreto de un choripán con salsa criolla perfecto: receta casera y simple. Shutterstock Qué dijeron los expertos Para Taste Atlas, el choripán representa la máxima expresión de la comida callejera argentina, una definición que resume su presencia transversal en la vida cotidiana del país. Desde las parrillas barriales hasta las canchas de fútbol, pasando por festivales populares, ferias y reuniones informales, el choripán ocupa un lugar central en la cultura gastronómica local.

Más allá de su sencillez, el plato condensa una tradición profundamente arraigada: el ritual del fuego, el encuentro alrededor de la parrilla y la transmisión de saberes culinarios que pasan de generación en generación. En ese sentido, el reconocimiento internacional no solo pone en valor su sabor, sino también el componente cultural que lo convierte en un emblema nacional.