El castillo de Francia donde Mick Jagger se refugia del mundo

Lejos de los escenarios multitudinarios, Mick Jagger encuentra calma en un castillo del siglo XVIII ubicado en Francia . La propiedad, adquirida en 1980, combina historia aristocrática, elegantes jardines franceses y un estudio de grabación donde incluso trabajó con The Rolling Stones .

Uno de los datos más llamativos es que Mick Jagger instaló un estudio de grabación dentro de la propiedad. Allí trabajó con The Rolling Stones en proyectos musicales, entre ellos el álbum A Bigger Bang (2005). Foto: Instagram.com/mickjagger

El músico británico Mick Jagger compró en 1980 la propiedad conocida como el castillo de Fourchette, ubicado en el conocido Valle del Loira. Según registros publicados por medios internacionales, el artista pagó alrededor de 2,2 millones de francos franceses (unos 477.000 dólares de la época).

El castillo data del siglo XVIII y habría estado vinculado históricamente al entorno del duque François de Choiseul, influyente figura política francesa. La región del Loira es célebre por sus residencias aristocráticas y su valor patrimonial, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El equilibrio entre tradición y modernidad define el espíritu del lugar: arquitectura histórica combinada con tecnología contemporánea. El castillo no solo es residencia, sino también un espacio creativo.

La propiedad se extiende sobre aproximadamente 20 hectáreas e incluye jardines, estanques, una piscina y espacios de recreación. También cuenta con escaleras curvas y salones con molduras clásicas, acorde con el estilo arquitectónico original.

Jagger mantiene la residencia como un refugio familiar, especialmente durante el verano europeo. El entorno natural y la privacidad del lugar lo convierten en un contraste absoluto con su intensa vida pública.

El artista que encuentra calma en la tradición europea

Sir Mick Jagger (nacido en 1943 en Dartford, Inglaterra) es una de las figuras más influyentes del rock mundial. Como líder de The Rolling Stones desde 1962, construyó una carrera marcada por giras internacionales, discos históricos y una presencia escénica inconfundible. Su castillo en el Valle del Loira refleja otra faceta: la del artista que encuentra inspiración y calma en la tradición europea, combinando patrimonio, familia y música.