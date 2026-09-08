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El calendario que tiene un mes número 13

Un calendario muy diferente al habitual está a punto de sumar sus últimos días del año, con un mes corto que parece salido de otro tiempo.

Mario Simonovich

El extraño calendario de Etiopía tiene un mes de solo cinco días

El extraño calendario de Etiopía tiene un mes de solo cinco días

Wikimedia

El calendario etíope tiene doce meses de 30 días y un decimotercero llamado Pagume, de cinco días. En Etiopía, el período comenzará el 6 de septiembre y cerrará el año 2018 del calendario etíope. Por este motivo en ese país africano habrá actividades especiales.

El año todavía no terminó

Para la mayoría del mundo, un año tiene doce meses. Pero el calendario utilizado oficialmente en Etiopía tiene una estructura diferente: doce meses de exactamente 30 días y un pequeño período adicional al final. Ese decimotercer mes se llama Pagume.

Pagume es el decimotercer período del calendario etíope. Los primeros doce meses tienen exactamente 30 días cada uno. El pequeño mes tiene cinco días en un año normal.

Pagume es el decimotercer período del calendario etíope. Los primeros doce meses tienen exactamente 30 días cada uno. El pequeño mes tiene cinco días en un año normal.

El sistema consigue así mantener todos los meses con la misma duración y concentrar los días restantes del año en un único período corto.

Un mes diminuto y muy especial

La llegada de Pagume también marca el cierre del año etíope 2018. El calendario etíope mantiene una diferencia de aproximadamente siete u ocho años respecto del gregoriano debido a sus diferentes sistemas de cálculo.

Pagume es el decimotercer mes período del calendario etíope.Foto: Cataratas del Niño Azul, Etiopía.

Pagume es el decimotercer mes período del calendario etíope.Foto: Cataratas del Niño Azul, Etiopía.

Pero el pequeño mes no es solamente una curiosidad matemática. La Agencia Etíope de Noticias informó que el país organizará durante esos cinco días una serie de actividades bajo el lema Renacimiento de Etiopía.

El mes que prepara el Año Nuevo

Uno de los días estará dedicado a la transformación digital, la infraestructura tecnológica y los avances en inteligencia artificial, mientras que otra jornada incluirá servicios de salud gratuitos para unas 150.000 personas, actividades deportivas, donaciones de sangre y programas para estudiantes.

El cierre de Pagume dará paso a Meskerem, el primer mes del nuevo año etíope. La curiosidad es que no se trata simplemente de “tener un mes más”: el sistema mantiene doce meses idénticos y utiliza el decimotercero para completar con precisión el ciclo solar.

FUENTE: Ethiopian News Agency (ENA)

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