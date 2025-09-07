Dormir bien: cuáles son las mejores y peores posturas para un descanso saludable

La forma de dormir influye en la calidad del sueño, la salud corporal y el rendimiento diario.

El descanso nocturno no depende únicamente de la cantidad de horas de sueño. La postura adoptada al dormir también incide de manera significativa en la calidad del descanso, en el estado de ánimo y en la aparición de molestias corporales.

De acuerdo con especialistas, identificar y corregir la forma en que una persona se acomoda durante la noche puede ser determinante. Estudios científicos de universidades europeas señalan que muchas veces se culpa al colchón o a la almohada sin tener en cuenta la postura, que incide en la respiración, la alineación de la columna y la relajación muscular.

dormir

Las posturas más habituales presentan ventajas y desventajas Dormir de lado (posición fetal): se considera la más recomendable, en especial sobre el lado izquierdo, porque favorece la circulación y la digestión. Además, reduce los ronquidos y mejora la respiración.

Boca arriba: permite mantener una alineación natural de la columna, aunque puede intensificar los ronquidos o la apnea del sueño. Se aconseja utilizar una almohada ergonómica que sostenga correctamente el cuello.

“Estrella de mar”: dormir boca arriba con los brazos extendidos hacia arriba puede generar tensión en los hombros. Resulta más adecuada si se dispone de un colchón que distribuya el peso de forma uniforme.

Boca abajo (decúbito prono): es la menos recomendada, ya que genera presión en el cuello, la zona lumbar y las articulaciones, además de dificultar una respiración fluida.