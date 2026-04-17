Diez Malbecs para todos los gustos para brindar en su día

Todos los años, el 17 de abril nos recuerda que es buen momento para brindar con un Malbec , pero este 2026 tiene una premisa fundamental. La industria del vino argentina, con su lema "Your Malbec , Your Call", nos anima a dejar de lado los términos técnicos y simplemente a disfrutar el vino de una forma más personal y genuina.

Lo que la industria ha hecho en estos últimos años ha sido de una relevancia cualitativa maravillosa. Lograr encontrar diferentes caras para el Malbec . Frescos, frutados, con madera, sin madera. Equilbrados, extremos, con estructura, livinianos. Hay para todos.

Para sumarnos a los festejos dentro y fuera de la Argentina, elegimos diez vinos que muestran muy bien esta idea de libertad y de tener opciones distintas. No es una lista para ver quién tiene más puntos, sino más bien una guía con sugerencias para que vos encuentres ese Malbec que te representa mejor. Acá te mostramos diez opciones para brindar este 17 de abril y entender por qué el Malbec sigue siendo, sin ninguna duda, lo más importante de lo que somos como país.

Color rojo intenso con reflejos violáceos. En nariz presenta fruta negra y roja que recuerdan a ciruelas y cerezas. En boca posee taninos suaves y maduros que presentan un final dulce y amable. Precio: $4.320.

Alma Mora Malbec

Alma Mora Malbec

Se trata de uno de los Malbec mas elegidos por el consumidor en la Argentina. El vino es elaborado por Bodega Finca Las Moras en San Juan y es un tinto joven y frutado, caracterizado por aromas a cerezas, ciruelas y frambuesas con notas de vainilla y chocolate. Con un paso por roble de cuatro meses, ofrece taninos amables y un sabor equilibrado, ideal para acompañar carnes rojas y pastas. Precio: $5.800.

La Mascota Malbec

La Mascota Malbec

La Mascota Malbec es un vino tinto premium elaborado por el enólogo Rodolfo "Opi" Sadler en Cruz de Piedra, Maipú. Se caracteriza por su color violeta intenso, aromas a frutos negros, ciruela, vainilla y regaliz, con taninos dulces, estructura robusta y una crianza de 15 meses en barricas de roble francés y americano. Un vino de los más exitosos en el mercado internacional. Precio: $ 10.500.

Familia Salas Blanco de Malbec

Familia Salas Blanco de Malbec

Este vino blanco es uno de los pocos elaborados con uvas Malbec que están disponibles en el mercado argentino. Para la elaboración de este Blanc de Noir, se trabaja con la pulpa sin pieles, como si se tratara de una uva blanca. Elaborados con uvas de sus viñedos orgánicos, se trata de una línea de vinos jóvenes, frescos y de alta calidad. Precio: $14.650.

La Celia Elite Malbec

La Celia Elite

Elite Malbec 2023 es un vino de color rojo, con tonalidades violáceas. A nivel aromático, se maniesta el renamiento y la elegancia. En su riqueza aromática predominan los frutos rojos y las notas orales. La crianza en roble aparece en forma clásica, con descriptores que nos recuerdan los especiados, principalmente. En boca tiene entrada suave, con taninos que nos dan las características notas de tiza. Precio: $18.000.

Kaiken Aventura Chacayes Sur

Kaiken Chacayes Sur

Proviene del sector sur del mismo valle, sobre suelos pedregosos más profundos. Presenta fruta roja fresca, buena concentración y taninos sedosos. El clima, de noches frías y gran amplitud térmica, marca su vivacidad. Precio: $41.300.

El Esteco Fincas Notables Malbec

Finca Notables Malbec

Con 15 meses de crianza y origen también en Cafayate, se presenta con color profundo, fondo negro y reflejos violetas, limpio y brillante, de aromática concentrada con ciruelas, pasas de uva, notas florales y leves hierbas, integradas con delicado roble; en boca ofrece gran volumen, taninos dulces y maduros, vibrante fruta, armonía y una persistencia larga y elegante. Precio: $44.806.

Atamisque Malbec

Atamisque Malbec

A la vista presenta un color rojo intenso con reflejos púrpuras y destellos violaceos. De aromas a violetas típicas de la variedad, algo de frutas negras maduras y frutas secas con dejos sutiles de café y tabaco aportados por el roble. Al degustarlo se aprecia concentrado, untuoso y elegante. Mermelada de moras y ciruelas, taninos marcados que confieren estructura. Vino del año el Inglaterra en el 2014 y su enólogo Phillipe Caraguel elegido Winemaker del año en ese país. Precio: $ 65.000.

Trapiche Terroir Series Malbec Orellana

Trapiche Terroir Series

Una colección premiada que destaca la identidad de fincas específicas, demostrando cómo el Malbec traduce la personalidad de cada micro-terroir. En este caso le rinde culto a Finca Orellana. Desde sus inicios, Trapiche ha incursionado en la búsqueda de terroirs con un extraordinario potencial para elaborar vinos únicos, basándose en una filosofía inspirada en la riqueza de la diversidad. Finca Orellana se encuentra en La Consulta, en San Carlos, Mendoza. Es uno de los mejores Malbec de la Argentina. Precio: $77.000.

Tomero Cuartel 41 Malbec

Tomero Cuartel 41

Elaborado con uvas de la Finca Tomero que Bodega Vistalba tiene en Los Árboles, Tunuyán, Valle de Uco, a unos 1200 metros de altura, este Malbec es una expresión auténtica de su origen. Los suelos pobres, la influencia fría de la cordillera de los Andes, y un manejo preciso del viñedo se conjugan para dar vida a un vino profundo, elegante y de gran identidad. Precio: $88.000.