Cristian Castro, gourmet en Mendoza: cuál restaurante lo deslumbró

Cristian Castro sigue en Mendoza, y sigue generando estupor en todos los que, de golpe, se lo encuentran.

Cual temblor sorpresivo, Mendoza se sacude con su visita. Es que, ya de por sí, generó ríos de notas en los portales de chimentos y en los programas de TV el hecho de que haya desembarcado en la Tierra del Sol y del Buen Vino con una mujer que no es su novia, y con quien estaría viviendo un tórrifdo affaire.

Mariela Sánchez, su pareja, y con quien tenía fecha de matrimonio para febrero, no es la misteriosa fémina que lo acompaña.

Castro vino a operarse en la clínica del oftalmólogo Robert Zaldivar, pero sigue recorriendo Mendoza. Al parque General San Martín, la confitería Vía Civit, y el Santuario de la Virgen de Lourdes en El Challao -lugares en donde se tomó fotos con seguidores y dio muestras de una espectacular simpatía y buena energía-, se suma un restaurante de prestigio ubicado en el centro de la ciudad de Mendoza .

"En Centauro lo que hemos querido es reinterpretar Mendoza. En Centauro se puede explorar los territorios de la provincia sin salir de la Ciudad. Queremos que todos los universos que se generan en las condiciones tan singulares que tiene Mendoza puedan encontrar en la carta gastronómica y enológica su mejor expresión", dicen Ema Facello y Mati Bismatch, dos de los socios del restó.

DSC02102 Aris Pabón, chef de Centauro.

"Centauro es una aventura que propone encontrar la identidad del territorio y mezclarla toda en un viaje de sabores y texturas", resumió Aris Pabón, el chef.

Cómo fue la visita de Cristian y de que plato se enamoró

Luego de visitar el Parque General San Martín, el día martes Cristian se acercó a Centauro, pues le habían dado la data de que debía conocerlo. Sin embargo, se encontró con un problema: había un evento cerrado, y no pudieron darle una mesa. Castro no se quejó ni mostró aires de divo, sino que simplemente pidió al hotel en donde se aloja que le reserven para el día siguiente (miércoles 12 de noviembre) una mesa para 5 personas.

El musico estuvo en la sala que tiene vista a la cocina. De entrada pidio una sopa de pollo deconstruida: ese plato se llama "Esto no es una sopa", y lo dejó cautivado. "Es una reducción de caldo de pollo al limón con piel de leche, nueces, curry en polvo, duxell y cuscús de coliflor de diversos colores y alitas de pollo al estilo BBQ", explicó Aris Pabón a MDZ.

Luego pidio un ojo de bife "a punto más" -es decir, un poquito más cocido- y lo maridó con una botella de Malbec Argentino de Catena Zapata.

DSC02160 Luciano Roldán, sommelier de Centauro.

Para el cierre de la noche el sommelier Luciano Roldan le ofreció una copa de la colección de vinos del restaurante. "Pidió una copa de Domaine Nico La Savante Pinot Noir", nos confirmó Luciano. Sus acompañantes degustaron carnes y truchas.

CENTAURO Las carnes: amadas por Cristian y sus invitados.

"La verdad es que Cristian fue un divino: súper sencillo y jovial. Le contamos que el 25 de noviembre sacaremos un menú nuevo y con sorpresas increíbles... y se lamentó porque ya para esa fecha no estaría en la provincia", contó Ema Facello. "Será un menú espectacular porque incluye todo el proceso creativo de Centauro", apuntó el emprendedor.