Crearon el primer divisor de ambientes hecho con telas
Se trata de un divisor acústico y modular fabricado en Holanda y completamente con materiales textiles reciclados.
Una firma holandesa desarrolló un divisor de ambientes fabricado completamente con textiles reciclados y que redefine el diseño textil contemporáneo, al unir arte, innovación y sustentabilidad. Compuesto por fieltro y telas como poliéster reciclado, su diseño genera tubos huecos en forma de diamante que aportan estabilidad.
Sin adhesivos ni refuerzos rígidos, este divisor liviano y plegable fabricado por la firma Plissade demuestra el potencial de las telas para crear estructuras estables, modulares y totalmente reciclables. Y además reinterpreta la técnica tradicional del plisado para lograr una estructura autoportante sin adhesivos ni refuerzos rígidos, lo que la convierte en un producto circular y sostenible.
Divisor de ambientes funcional y textil
Hecho de fieltro y tejido de poliéster reciclado, Plissade utiliza un sistema de plegado estructural que le permite mantenerse en pie sin necesidad de marcos o soportes. Su diseño genera una serie de tubos huecos en forma de diamante, aportando resistencia y ligereza.
Sustentabilidad en cada pliegue
La técnica de endurecimiento sin adhesivos y el teñido digital reducen drásticamente el uso de agua y productos químicos, garantizando un producto circular y fácilmente reciclable.
Diseño versátil y contemporáneo
Modular, liviano y acústico, este divisor de ambientes hecho con telas está pensado para su uso en hogares, oficinas o espacios públicos, ya que aportan calidez y color con una fuerte impronta artística.