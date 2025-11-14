Presenta:

Crearon el primer divisor de ambientes hecho con telas

Se trata de un divisor acústico y modular fabricado en Holanda y completamente con materiales textiles reciclados.

Mario Simonovich

Plissade se compone de una capa interior de fieltro reciclado con prendas de poliéster posconsumo y su capa exterior es un tejido elaborado con hilos de poliéster reciclados. Fuente: Deezen.com

Una firma holandesa desarrolló un divisor de ambientes fabricado completamente con textiles reciclados y que redefine el diseño textil contemporáneo, al unir arte, innovación y sustentabilidad. Compuesto por fieltro y telas como poliéster reciclado, su diseño genera tubos huecos en forma de diamante que aportan estabilidad.

Los divisores de ambientes son elementos decorativos y funcionales que permiten segmentar espacios sin necesidad de construir muros, mejorando la est&eacute;tica y la privacidad de un lugar. Cr&eacute;ditos: dezeen.com.

Sin adhesivos ni refuerzos rígidos, este divisor liviano y plegable fabricado por la firma Plissade demuestra el potencial de las telas para crear estructuras estables, modulares y totalmente reciclables. Y además reinterpreta la técnica tradicional del plisado para lograr una estructura autoportante sin adhesivos ni refuerzos rígidos, lo que la convierte en un producto circular y sostenible.

Divisor de ambientes funcional y textil

Hecho de fieltro y tejido de poliéster reciclado, Plissade utiliza un sistema de plegado estructural que le permite mantenerse en pie sin necesidad de marcos o soportes. Su diseño genera una serie de tubos huecos en forma de diamante, aportando resistencia y ligereza.

La t&eacute;cnica del plisado es un m&eacute;todo de manipulaci&oacute;n textil que consiste en doblar la tela en pliegues para aportar volumen, textura y movimiento a la superficie de la tela. Cr&eacute;ditos: dezeen.com.

Sustentabilidad en cada pliegue

La técnica de endurecimiento sin adhesivos y el teñido digital reducen drásticamente el uso de agua y productos químicos, garantizando un producto circular y fácilmente reciclable.

Diseño versátil y contemporáneo

Modular, liviano y acústico, este divisor de ambientes hecho con telas está pensado para su uso en hogares, oficinas o espacios públicos, ya que aportan calidez y color con una fuerte impronta artística.

El separador hecho con telas de la firma Plissade (con sede en Rotterdam) viene en diferentes colores. Cr&eacute;ditos: dezeen.com.

