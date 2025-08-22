Corona Sunsets en Mendoza ya es una realidad y promete ser espectacular

Se lanzó la venta de entradas de Corona Sunsets Mendoza, uno de los momentos más esperados del año. En la nota, los detalles y la data que tenés que saber.

El próximo sábado 22 de noviembre, Mendoza volverá a ser el escenario de uno de los encuentros más esperados del año: Corona Sunsets. Esta nueva edición se vivirá en un predio natural rodeado de montañas y paisajes únicos, ofreciendo un marco inigualable para disfrutar de música, atardeceres y conexión con la naturaleza.

El Sunset de Corona llegó a Mendoza con música, toda la onda y mucho estilo, ¡Mirá las fotos en la nota! Foto: Instagram Una imagen de Corona Sunsets edición 2024 en Mendoza: la mejor música, toda la onda y mucho estilo. ¡Repite en 2025! ¿Qué pasará en noviembre? La jornada transcurrirá en Puesto del Indio, y tendrá como gran protagonista al show híbrido de la banda danesa WHOMADEWHO, una propuesta que fusiona la energía de la música en vivo con la atmósfera hipnótica de la electrónica, en una experiencia sensorial que trasciende el escenario.

El viaje musical comenzará con la delicada curaduría sonora de Paloma, artista local que aportará frescura y calidez a la tarde mendocina. El cierre quedará en manos de un b2b especial entre NIM y Terranova, quienes unirán fuerzas para entregar un set cargado de groove, sofisticación y espíritu de celebración.

Corona Sunsets invita a vivir el ritual del atardecer con los pies en la tierra y la mirada en el horizonte, celebrando la conexión entre música, naturaleza y comunidad. Y como no podía ser de otra manera, el momento se completa con una cerveza Corona bien fría en mano, para brindar por la magia de este encuentro.

Las entradas, a la venta Corona Sunset Ticket Of Trust - Beneficio Banco Adquirí tus tickets a través de venti.com.ar y aprovechá el BENEFICIO GALICIA: