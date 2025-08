Conocé la joya mundial de la escalada que está en Mendoza

Pero el Cajón de Arenales no solo convoca a quienes desafían la verticalidad. También es un paraíso para los aficionados al trekking. Uno de los recorridos más elegidos es el que conduce a la Laguna de los Arenales, oculta tras la morrena del valle y rodeada por un paisaje de alta montaña de belleza sobrecogedora.

El acceso se realiza desde la Ruta Provincial N.º 94, tomando el desvío hacia el Manzano Histórico y luego recorriendo 14 km por la Huella Turística hasta llegar al cajón. La zona no cuenta con servicios formales, por lo que se recomienda ir con guía o con experiencia previa en montaña.

Como en todo entorno natural protegido, se solicita a los visitantes no dejar residuos, no hacer fuego fuera de los lugares permitidos y respetar la flora y fauna autóctona. La belleza del Cajón de Arenales no solo radica en sus montañas, sino en la posibilidad de disfrutar de un ecosistema aún poco intervenido.