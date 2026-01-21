Cómo pequeños saunas podrían evitar una extinción masiva de ranas

Un científico desarrolló “mini saunas” para proteger a las ranas de un hongo letal que ya exterminó a de decenas de especies de ranas en todo el mundo.

En Argentina y Chile, la rana de Darwin (imagen) es una de las especies que está en peligro extremo. Foto: ranitadedarwin.org

Frente a una de las mayores crisis de biodiversidad silenciosa causada por un hongo, un biólogo propone soluciones que combinan ingenio, ciencia y respeto por la naturaleza. Desde pequeños saunas hasta vacunas experimentales, su trabajo busca frenar la extinción masiva de ranas y otros anfibios.

ranas uclaioes El joven biólogo estadounidense Anthony Waddle (38) creó una especie de sauna para elevar la temperatura de la piel de las ranas y así frenar al hongo quítrido BT que, como la gripe, se fomenta con las temperaturas frías. El hongo BT es la especie más destructiva registrada hasta el momento, ya que ha causado la mayor pérdida de biodiversidad causada por una enfermedad en la historia del planeta. Foto: instagram.com/p/DJ8Ug__JbD7/ (que muestra la experiencia de Waddle)

Una crisis global que amenaza a las ranas Las ranas y otros anfibios atraviesan una de las peores crisis de su historia. En las últimas décadas, un hongo patógeno conocido como quítrido se convirtió en el principal responsable de la desaparición de alrededor de 90 especies y mantiene en riesgo a más de 500 en todo el planeta. Este microorganismo ataca la piel de los anfibios, un órgano vital para su respiración y regulación hídrica, provocando colapsos poblacionales incluso en ecosistemas aparentemente intactos.

En este contexto crítico surge la propuesta de Anthony Waddle, un biólogo que trabaja en Australia y que decidió apostar por una solución tan simple como innovadora. Su idea consiste en instalar pequeñas estructuras hechas con ladrillos y cubiertas transparentes que funcionan como diminutos invernaderos. Estos “saunas” permiten que las ranas aumenten su temperatura corporal de forma natural, algo clave porque el hongo quítrido no sobrevive bien en ambientes más cálidos.

Cómo el calor puede salvar vidas Al utilizar estos saunas, las ranas no solo reducen el riesgo de infección, sino que también pueden combatir el hongo una vez que ya está presente en su organismo. El calor actúa como una barrera natural que limita la reproducción del patógeno y, en algunos casos, ayuda a que los anfibios desarrollen mayor resistencia. La ventaja principal del método es que no requiere manipulación directa ni productos químicos, y puede integrarse fácilmente en el entorno natural.