Cómo hacer masa de pizza sin gluten: el paso a paso para lograr una textura perfecta

Con ingredientes simples y algunos cuidados, es posible preparar en casa una pizza sin gluten, ligera y deliciosa.

Preparar una pizza sin gluten puede parecer un desafío, sobre todo porque el gluten es la proteína que da elasticidad y consistencia a las masas tradicionales. Sin embargo, existen combinaciones de harinas y técnicas que permiten obtener un resultado muy similar al de la pizza clásica, con una textura esponjosa y un sabor equilibrado.

pizza sin tacc Los tips para la pizza sin gluten La clave está en elegir harinas adecuadas y equilibrar la humedad de la masa. Entre las opciones más utilizadas se encuentran la harina de arroz, la fécula de maíz y el almidón de mandioca o tapioca. Algunas recetas también incorporan harina de garbanzo o de maíz fino para aportar estructura y sabor.

Para una base estándar, se recomienda mezclar una taza de harina de arroz, media taza de fécula de maíz y media taza de almidón de mandioca. A esta mezcla se le agrega una cucharadita de sal, una de azúcar y una de polvo de hornear. Luego se incorpora una cucharada de aceite de oliva y alrededor de una taza de agua tibia, agregándola poco a poco hasta formar una masa suave pero no pegajosa.

masa_pizza_sin_gluten El paso a paso Un consejo importante es amasar con suavidad y dejar reposar la mezcla durante 15 a 20 minutos antes de estirarla. Este paso permite que los almidones absorban bien el líquido y la masa gane cohesión. Dado que no contiene gluten, no se debe sobre amasar, ya que eso podría volverla quebradiza.

El siguiente paso consiste en estirar la masa sobre una fuente ligeramente aceitada o cubierta con papel manteca. Se sugiere precocinar la base a 200 °C durante unos 10 minutos antes de añadir la salsa y los ingredientes elegidos. Este proceso evita que la masa quede húmeda y asegura un resultado más crocante.