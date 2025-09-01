Cómo es realmente la menopausia masculina

Aunque el término de “ menopausia masculina ” no es del todo preciso desde el punto de vista médico, muchos especialistas utilizan esta expresión para describir los cambios hormonales y físicos que atraviesan los hombres a partir de los 50 años .

A diferencia de lo que sucede en la mujer, cuyo organismo atraviesa un corte hormonal brusco en la menopausia, en los varones el proceso es más gradual. Sin embargo, los síntomas existen y afectan la calidad de vida: cansancio, menor deseo sexual, pérdida de masa muscular, aumento de grasa abdominal e incluso alteraciones en el estado de ánimo.

Según información publicada por Infosalus, este conjunto de cambios se conoce como andropausia o déficit androgénico asociado a la edad.

Con el paso de las décadas, la producción de testosterona disminuye de manera progresiva.

Con el paso de los años, la producción de testosterona disminuye de manera progresiva. Esta hormona, clave en la regulación del deseo sexual, la energía, la fuerza muscular y la densidad ósea, desciende a un ritmo aproximado del 1% por año a partir de los 40-45 años.

Cuando los niveles bajan por debajo de lo normal, los hombres pueden experimentar:

Fatiga constante y menor resistencia física.

Disminución del interés sexual.

Dificultades de erección.

Acumulación de grasa en la zona abdominal.

Pérdida de masa muscular y fuerza.

Cambios en el carácter: irritabilidad, tristeza o falta de motivación.

Una condición que no debe pasarse por alto

Los especialistas remarcan que, si bien no todos los hombres desarrollan síntomas intensos, la andropausia puede afectar la salud física y emocional. El diagnóstico suele realizarse mediante análisis clínicos que evalúan los niveles de testosterona en sangre.

El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida -alimentación saludable, ejercicio regular, control del estrés- y, en algunos casos, terapia de reemplazo hormonal supervisada por un médico.

_50 años La "menopausia masculina" es diferente a la femenina, ya que masculino no implica la pérdida total de la capacidad reproductiva. Canva

Diferencias con la menopausia femenina

Es importante subrayar que el proceso masculino no implica la pérdida total de la capacidad reproductiva ni un corte abrupto de hormonas, como ocurre en las mujeres. Se trata más bien de una transición paulatina donde los efectos dependen de cada organismo y del estado general de salud.