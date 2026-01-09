Presenta:

Estilo

|

moda

Cómo cambió la moda femenina entre 1926 y 2026

Qué tienen en común y en qué se diferencian moda y estilos de 1926 y 2026. Un video te muestra en detalle cómo era hace 100 años.

Mario Simonovich

En 1926, las mujeres rompieron con los corsés y con las normas rígidas; y hoy en 2026 cuestionan la producción y el consumo. Aunque separadas por 100 años, ambas épocas comparten un mismo impulso: usar la moda como expresión de libertad y cambio social.

DAILY MAIL

La moda en Gran Bretaña en 1926, año en que nació la ex reina Isabel II. Foto: dailymail.co.uk

Te podría interesar

1926: silueta recta y liberación del cuerpo

La moda femenina de 1926 estuvo marcada por la silueta andrógina y funcional. Los vestidos rectos, sin cintura marcada, acortaron largos y liberaron el cuerpo del corsé. El estilo flapper simbolizó independencia, modernidad y movimiento, acompañado por telas livianas y prendas pensadas para bailar, trabajar y salir.

Embed - La moda hace 100 años (cómo se vestían las mujeres en 1926)

En 1926 dominaron el negro, los tonos neutros y los brillos nocturnos, con sedas, chiffon y tweed. En 2026 conviven paletas infinitas, desde monocromos minimalistas hasta explosiones de color, con materiales reciclados, textiles inteligentes y fibras sustentables que responden a nuevas demandas ambientales.

info moda femenina 1926 2026

De la silueta flapper de 1926 a la moda inclusiva y genderless de 2026, los 100 años de cambios muestra cómo la ropa acompañó la búsqueda de libertad, identidad y comodidad de las mujeres.

Coco Chanel vs las marcas del presente

En 1926, Coco Chanel revolucionó la moda al introducir el jersey, el traje sastre femenino y el little black dress como símbolo de elegancia accesible, que democratizó la elegancia y rompió con la idea del negro como color exclusivo del luto. En 2026, el protagonismo se reparte entre grandes marcas y diseñadores independientes que apuestan por moda circular, producción ética y prendas versátiles adaptables a distintos cuerpos y edades.

Cómo cambió la moda femenina entre 1926 y 2026
El conocido pequeño vestido negro de Cocó Chanel es de 1926.

El conocido pequeño vestido negro de Cocó Chanel es de 1926.

El conocido pequeño vestido negro de Cocó Chanel es de 1926. Foto: wixstatic.com

El maquillaje de 1926 era gráfico y marcado, influenciado por el cine mudo: ojos oscuros, labios intensos y piel pálida. En 2026, la belleza es flexible y personal: desde looks naturales hasta estéticas extremas, con énfasis en el cuidado de la piel y la diversidad de rasgos.

2026: comodidad, diversidad y rupturas

Si en 1926 la moda femenina fue una herramienta de emancipación frente al pasado, en 2026 es un lenguaje para cuestionar identidades, consumos y futuros posibles. Un siglo después, vestirse sigue siendo una forma de decir quiénes somos y hacia dónde vamos.

En 2026, la moda femenina prioriza la comodidad absoluta y la identidad personal. Prendas oversize, diseños genderless, tejidos tecnológicos y ropa deportiva elevada al uso cotidiano reflejan una época que valora la inclusión, la sostenibilidad y la autoexpresión por sobre las reglas tradicionales.

Vestirse, ayer y hoy, sigue siendo una forma de decir quiénes somos y hacia dónde vamos.

Archivado en

Te recomendamos