Colonias culturales de verano: los museos de Mendoza abren sus puertas al juego y el arte

Las vacaciones de verano no se reducen únicamente a la pileta y las actividades al aire libre. En la Ciudad de Mendoza , los museos municipales se consolidan como espacios activos de recreación, aprendizaje y encuentro, con propuestas culturales pensadas especialmente para niños, niñas y adolescentes.

Tanto el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza (MMAMM) como el Museo del Área Fundacional (MAF) presentan sus colonias culturales de verano 2026, con talleres gratuitos, cupos limitados y equipos interdisciplinarios a cargo de las actividades.

Durante los meses de enero y febrero, ambos espacios emblemáticos invitan a vivir el receso escolar desde experiencias que combinan juego, exploración y producción creativa. Lejos de la idea del museo como ámbito exclusivamente contemplativo, las propuestas apuntan a consolidarlo como un lugar de participación activa, donde se crean obras, se narran historias y se construyen aprendizajes significativos a partir del hacer.

En el subsuelo de la Plaza Independencia, el MMAMM desarrolla la segunda edición de “Flota flota en lo pandito” , un club creativo de verano integrado por talleres semanales de artes visuales en diálogo con la moda, el diseño, la literatura y el juego. Destinado a niñas, niños y adolescentes, el programa propone seis experiencias continuas que abordan materiales, técnicas y lenguajes diversos desde una perspectiva lúdica, experimental y participativa.

Entre las actividades de enero se destaca “Arte de papel” , un taller para niñas y niños de 6 a 12 años que introduce el proceso de producción de papel artesanal a partir de materiales reciclados. A cargo de Andrea Gallegos y Lorena Libbossart, la propuesta transforma la pulpa de papel en hojas y superficies irregulares que luego se intervienen con dibujo, pintura y ensamblaje, poniendo en valor la reutilización creativa de lo cotidiano.

Otra de las propuestas del mes es “Pintacuentos”, coordinada por Mariel Sesar, donde la mancha, el azar y lo inesperado se convierten en disparadores de imágenes e historias. A través del trabajo con pigmentos y rastros visuales, los participantes descubren figuras ocultas que dan origen a relatos y personajes, en un cruce constante entre lo plástico y lo narrativo.

Para el público adolescente, el MMAMM ofrece “Instantáneas de Japón”, un taller que combina la poesía breve del haiku con la edición artesanal de fanzines. Coordinado por Pablo Pérez, el espacio propone ejercicios de intuición poética, collage y diseño editorial, fomentando la producción de textos e imágenes que dialogan entre sí.

Lo que se viene en febrero

En febrero, el programa suma propuestas que integran diseño, juego y reflexión. “La fábrica de mascotas. Creá tu compañero ideal” invita a imaginar y esculpir una mascota fantástica a partir de historias y consignas creativas, promoviendo también el cuidado y el vínculo responsable con los animales. Paralelamente, “Juego en obras” propone a adolescentes diseñar y materializar juegos de mesa originales, entendiendo el juego como lenguaje artístico y al museo como espacio de producción cultural. A ello se suma “Fashion kids”, un laboratorio creativo donde niñas y niños exploran el diseño de moda como forma de arte, trabajando con colores, texturas y materiales para crear piezas textiles únicas.

Todas las actividades del MMAMM son gratuitas, con inscripción previa online y cupos limitados, y forman parte de una estrategia sostenida de acercamiento del arte contemporáneo a las nuevas generaciones.

museo mendoza 2

La agenda del Museo del Área Fundacional

Inspirado en el impacto positivo de estas experiencias, el Museo del Área Fundacional presenta por primera vez su propia colonia cultural bajo el nombre “Explora MAF – Verano 2026”. Con una programación integral de talleres, recorridos y actividades educativas, el museo arqueológico y patrimonial propone acercar la historia y el patrimonio mendocino desde una perspectiva vivencial y participativa.

El programa incluye propuestas de arqueología, narración oral, música, fotografía y museografía interactiva, orientadas tanto a infancias como a jóvenes y familias. Una de las actividades centrales es “Arqueojuegos”, donde, mediante simulaciones de excavación, los participantes se introducen en el trabajo científico de la arqueología y en la interpretación de restos materiales. La edición 2026 se enfoca en un sitio prehispánico, promoviendo el respeto por la diversidad cultural y el patrimonio local, con arqueólogos del CIRFS a cargo de la experiencia.

Otra propuesta educativa es “Tesoros de Mendoza: un viaje al pasado”, destinada a niñas y niños de 6 a 12 años, que combina experimentación, juego e investigación sobre los primeros habitantes y la formación de la ciudad. Además, la nueva sala didáctica del museo alberga actividades de promoción de la lectura bajo el proyecto “Palito Bombón”, que integra cuentos, libros-álbum, creación literaria y dinámicas expresivas con el cuerpo y la voz.

La agenda se completa con la reconocida obra teatral “Huellas – La Fundación de Mendoza”, que ofrece un recorrido histórico interactivo sobre los orígenes de la ciudad; talleres de relatos orales basados en leyendas huarpes, mendocinas y coloniales; propuestas de memoria y narrativa corporal; y experiencias innovadoras como el “Álbum Patrimonial”, que utiliza stickers coleccionables para construir memorias compartidas y fortalecer el vínculo con el patrimonio.

También se suma una muestra interactiva sobre la evolución de los instrumentos musicales desde tiempos prehispánicos hasta el período colonial, un taller de fotografía orientado a observar el territorio desde la imagen, y un “Laboratorio Abierto” con recorridos guiados por las Ruinas de San Francisco, donde se explica el trabajo de investigación arqueológica urbana.

Excepto las funciones teatrales, que tienen entrada paga, el resto de las actividades del MAF son de acceso gratuito, con inscripción previa por correo electrónico [email protected] o al WhatsApp 2615416195.