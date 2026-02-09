El objetivo es - a través del estilo grunge- implementar una decoración que permita reflejar la personalidad de una familia en su propio hogar.

Mesa de tronco. El estilo grunge es ecológico y aquí muestra un mueble con historia en un entorno natural. Foto: eltoquedeco.com

El grunge desde el diseño y la decoración, se define como un estilo informal con inspiración callejera, que apuesta al reciclado muebles y otros materiales, y se visualiza en objetos como mesas hechas con palets, lámparas elaboradas con botellas y otros más que permitan reflejar len un hogar, oficina u otro inmueble la personalidad de quienes habitan allí.

Es decir, esta movida es distinta del grunge de la música rock, que expresa la angustia de la generación X con guitarras distorsionadas y una estética sucia y anti-comercial.

Cinco ideas para hacer con muebles reciclados estilo grunge Sillas vintage. y muebles de palets para el jardín. eltoquedeco.com Por qué el grunge es un estilo de diseño que cada vez gana más lugar La respuesta en sí convence y lo justifica todo: porque dentro del mundo de la decoración es una de las escasas alternativas que ofrece una mezcla atractiva de lo antiguo con lo moderno. Al hacerlo con muebles reciclados que pueden embellecer un espacio y aportarle carácter, también permite que cada pieza cuente una historia y así el espacio tenga más identidad.