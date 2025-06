Chayanne cumple años: descubrí su costado más Cáncer a través de sus hits

El 28 de junio no es una fecha cualquiera para los fans de la música latina: Chayanne cumple años y con él, también celebra el signo del zodíaco más sensible y familiar del horóscopo. Nacido bajo el influjo de Cáncer, el artista puertorriqueño no solo conquistó al mundo con su carisma y sus pasos de baile, sino también con letras que, sin proponérselo explícitamente, parecen un retrato fiel de las emociones profundas que caracterizan a los nacidos bajo este signo de agua.