Carpano Weekends tuvo su momento especial en Mendoza: todas las fotos de un cool instant absoluto

Un ritual que evolucionó y hoy se expresa en copones de vermut y charlas compartidas nació hace 240 años, cuando el mundo todavía no conocía las bicicletas, el ferrocarril ni las cámaras fotográficas. En 1786, Antonio Benedetto Carpano inventó el vermut luego de mezclar moscato blanco, azúcar, alcohol, ajenjo y decenas de botánicos y especias. Su bebida no solo se volvió de preferencia en la coctelería desde su creación, sino que sigue creando nuevos rituales en las ciudades de hoy.

Carpano Weekends es la celebración que hoy se vive como un ritual urbano con la que, durante todo el mes de marzo, la marca pionera de la categoría conmemora su origen con acciones y promociones en más de 100 bares del país. Con cinco años de trayectoria, esta celebración que toma como punto de referencia el Día del Vermut -21 de marzo-, crece para generar cada vez más espacios cercanos a los amantes de la categoría en toda la región.

El principal atractivo son las 11 experiencias que fusionan la gastronomía, coctelería y música en algunos de los más reconocidos bares de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, disponibles para quien quiera disfrutar de una noche diferente. Todos los viernes y sábados de marzo , destacados chefs a nivel regional y artistas nacionales darán vida a una agenda federal para vibrar el vermut. Esta propuesta ya está en marcha, y en Mendoza se vivió de manera excepcional.

En un gesto diferencial, los referentes que revolucionan el nuevo plano de la gastronomía en nuestro país estarán realziando en marzo un takeover de diferentes bares y espacios del DIstrito Carpano para crear platos pensados especialmente para Carpano Weekends, que solo podrán probarse durante esa noche y en ese lugar, acompañados por una propuesta musical particularmente elegida.

Sebastián Weigandt, distinguido por The Best Chef Awards y referente de la excelencia mendocina con Azafrán, tomó la cocina de Isidris frente al imponente paisaje de la montaña.

La precordillera mendocina fue el marco natural espectacular para que, en un sunset inolvidable para los presentes, técnica, territorio y sensibilidad se unieran en una intervención gastronómica irrepetible.

Carpano Weekends-5 Seba Weigandt, el chef convocado por Carpano. Marcos García - MDZ

"Mi premisa fue pensar platos excepcionales pero también sabrosos para que mariden perfectamente tanto con Carpano Rosso como Bianco. Hicimos un escabeche de trucha y ajo negro, una tortilla de maíz con espuma de parmesano y un hojaldre de pollo con chicharrón en el que dejamos la piel frita. La idea fue que salieran los tres platitos juntos y que se disfruten con dos copas de este elixir espectacular", resumió Seba Weigandt.

Carpano Weekends-12 Batos ofreció un show con mucha onda. Marcos García - MDZ

Batos aportó un show en vivo con tinte indie y espíritu experimental, amplificando la experiencia en un entorno donde naturaleza y la buena gastronomía amalgamaron perfectamente.

¡La fiesta de Carpano sigue!

Once noches, once cocinas intervenidas y misma cantidad de platos creados especialmente para existir solo una vez. El vermut como vehículo, la cultura como escenario y la experiencia como protagonista: esa fue la premisa de un evento que segurá hasta fin de marzo y da que hablar en el mundillo de la gastronomía y el buen vivir de toda la Argentina.

Lo cierto es que en nuestro país el vermut viene abriéndose camino con fuerza, impulsado por nuevas ocasiones de consumo y por una escena gastronómica en expansión, especialmente en polos urbanos como Villa Crespo, Palermo, Colegiales, Chacarita, Mendoza, Rosario y Córdoba. En este contexto, el aperitivo suma nuevos consumidores y se integra naturalmente a encuentros cotidianos donde la gastronomía y el disfrute compartido ocupan un lugar central.

En su crecimiento de propuesta de una semana a un mes completo CARPANO WEEKENDS se impone como una propuesta ineludible para amantes de la categoría y quienes se integran a ella.

¡Mirá más fotos, a continuación!

Carpano Weekends-8 Carpano, un vermouth elegido por todos. Marcos García - MDZ

Carpano Weekends-6 Algunos eligieron el rosso, otros el bianco.. y no faltó el que prefirió uno de cada uno. Marcos García - MDZ

Carpano Weekends-1 Una de las delicias gastronómicas degustadas. Marcos García - MDZ

Carpano Weekends-11 Hacer barra: una actitud cool. Marcos García - MDZ

Carpano Weekends-13 Carpano Weekend hizo vestir a Isidris de fiesta. Marcos García - MDZ

Carpano Weekends-14 Batos... ¡la rompió! Marcos García - MDZ

sd

sdv