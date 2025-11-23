Calidez, suavidad y confort: el estilo que revoluciona la cocina moderna
La fórmula del diseño en la que convergen lo natural, lo cotidiano y lo multifuncional para convertir a la cocina en el verdadero corazón del hogar.
Las cocinas ya no son simples zonas de paso o para cocinar: hoy se reinventan como escenarios donde la vida transcurre, que se caracterizan por materiales naturales, iluminación regulada, muebles independientes y con suavidad, como también almacenamiento decorativo. Y esto responde al deseo de un hogar más habitable, donde la cocina funciona como una zona social, de trabajo y descanso.
Eliminar los materiales más rígidos que suelen encontrarse en una cocina significa prestar atención a elementos utilitarios del diseño y encontrar maneras de suavizarlos. Créditos: Neptune.
Diseñadores de interiores apuestan por estantes decorativos, iluminación por capas, textiles envolventes y muebles que parecen piezas de colección. El resultado es una cocina que invita a quedarse, conversar y conectar: una nueva forma de entender el corazón del hogar.
Expertos señalan que el auge de los espacios abiertos y la necesidad de ambientes multifuncionales impulsan a crear cocinas más confortables y menos utilitarias.
De la cocina que se usa a la cocina que se vive
El almacenamiento es una gran parte de la funcionalidad, así que piensa en cómo puede convertirse también en un elemento decorativo. En lo que respecta a la decoración, los materiales naturales que aportan una nostalgia rústica, como por ejemplo una mesa de comedor de madera recuperada, herrajes de latón envejecido y pantallas de lámpara de ratán.
Una cocina con textiles como alfombras y cortinas. Créditos: Yellow London/M Clayton
La iluminación es un elemento clave a tener en cuenta y en este caso lo es incorporando una cálida iluminación ambiental, con una lámpara de mesa en la encimera o isla. E instalar reguladores (o usar bombillas regulables) para en cualquier momento controlar la intensidad de la luz.
Una cocina más "suave"
Otra característica consiste en eliminar materiales duros típicos de la cocina convencional, como por ejemplo usar campanas extractoras decoradas en lugar de las de acero inoxidable; asientos empotrados tipo banqueta,y piezas suaves, como sillones o sillas tapizadas.