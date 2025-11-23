Calidez, suavidad y confort: el estilo que revoluciona la cocina moderna

La fórmula del diseño en la que convergen lo natural, lo cotidiano y lo multifuncional para convertir a la cocina en el verdadero corazón del hogar.

Las cocinas ya no son simples zonas de paso o para cocinar: hoy se reinventan como escenarios donde la vida transcurre, que se caracterizan por materiales naturales, iluminación regulada, muebles independientes y con suavidad, como también almacenamiento decorativo. Y esto responde al deseo de un hogar más habitable, donde la cocina funciona como una zona social, de trabajo y descanso.

cocina a Eliminar los materiales más rígidos que suelen encontrarse en una cocina significa prestar atención a elementos utilitarios del diseño y encontrar maneras de suavizarlos. Créditos: Neptune.

Diseñadores de interiores apuestan por estantes decorativos, iluminación por capas, textiles envolventes y muebles que parecen piezas de colección. El resultado es una cocina que invita a quedarse, conversar y conectar: una nueva forma de entender el corazón del hogar.

Expertos señalan que el auge de los espacios abiertos y la necesidad de ambientes multifuncionales impulsan a crear cocinas más confortables y menos utilitarias.

El almacenamiento es una gran parte de la funcionalidad, así que piensa en cómo puede convertirse también en un elemento decorativo. En lo que respecta a la decoración, los materiales naturales que aportan una nostalgia rústica, como por ejemplo una mesa de comedor de madera recuperada, herrajes de latón envejecido y pantallas de lámpara de ratán.