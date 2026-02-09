Bad Bunny sorprendió enviando un regalo a los empleados de una gran empresa: por qué lo hizo

Bad Bunny hace estallar internet, las redes sociales, y todos los portales. Su performance en el Super Bowl . con una escenografía absolutamente caribeña, las referencias a la idiosincracia latina y a su camino musical que comenzó hace años y llegó hasta el día de hoy generaron impactantes reacciones de la gente y una polarización de opiniones a nivel mundial.

Las opiniones pululan en Instagram, TikTok y X, en donde con minuciosidad se analizó quiénes estuvieron presente, los invitados, la escenografía, los simbolismos y referencias a la cultura latina, las coreografías y demás del mix de temas que cantó el puertorriqueño. Y por supuesto, también se habló del vestuario.

Lo cierto es que Bad Bunny hizo historia transformándose en el hombre que por primera vez ejecutó un intermedio del Super Bowl íntegramente en español, y durante 13 minutos, más de 300 millones de personas en todo el mundo lo siguieron. En el marco de un momento tenso entre las políticas de endurecimiento migratorio y las críticas hacia el ICE en Estados Unidos, hubo una defensa y enaltecimiento de la cultura latina.

Sin embargo, una curiosidad absoluta ha trascendido en redes sociales: es que el vestuario de Benito fue un total look de Zara , la reconocida firma de fast fashion española. Bad Bunny lució un outift que se asemeja a los que usan los equipos de fútbol americano: vestido enteramente de blanco, con una camiseta personalizada. Concretamente, vistió un conjunto de camisa, corbata, sobrecamiseta y pantalón, con guantes y zapatos a juego, todo ello en color blanco crema.

El dato es que, horas después de su show, los empleados de la central de Inditex en Arteixo (A Coruña) se han encontrado al llegar a su lugar de trabajo el lunes 9 de febrero con una camiseta idéntica, junto a una nota del artista.

HAtIiS0XAAAJZxs Foto tomada por uno de los empleados de Zara.

La camiseta fue acompañada por una tarjeta con un mensaje firmado por Benito. "Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!", decía el papel.

HAtIimhW4AEllHW (1) La camiseta en cuestión.

El paso a paso del look de Bad Bunny

Según un comunicado de Zara que reprodujo El Diario de Sevilla, la camiseta de fútbol americano fue el punto de partida del look. La firma española se inspiró en la estética de su álbum Debí tirar más fotos y en su residencia de conciertos en Puerto Rico, con una silueta de formas recortadas. Los tonos neutros obedecen a "la preferencia de Benito por centrarse en el estado de ánimo y en el estado de forma", así como el criterio de evitar cualquier sesgo hacia un equipo de fútbol concreto.

El artista completó su vestuario con pantalones chinos, camisa, corbata y zapatillas Adidas. "Inspirado en ropa deportiva, a la vez sofisticada y elegante, que refleja su sensibilidad por la sastrería; de ahí que se incluyese una camisa con cuello barco y una corbata al concepto de jersey, con pantalones adaptados a una silueta más refinada", añade de la compañía. "El look final completo, desde la elección del color hasta la silueta, es único y adaptado al lenguaje estético personal de Benito", concluye.

La firma de moda destaca que esta es la primera vez que trabajan con un artista para una actuación a gran escala. Este estilismo fue realizado por los colaboradores de Inditex Storm Pablo y Marvin Douglas Linares, quienes se han trabajado en coordinación con Bad Bunny y su director creativo Janthony Oliveras. Zara también ha vestido a sus bailarines, banda y orquesta con el proósito de crear una narrativa visual cohesionada a lo largo de todo el espectáculo. Asimismo, Inditex descarta poner a la venta este outfit.

Qué significa el 64 de la camiseta de Bad Bunny

Son varias las teorías que han circulado por redes sociales sobre el significado de la camiseta de Bad Bunny. Una de ellas es que el número 64 refiere el año de nacimiento de su madre, Lysaurie Ocasio (1964), algo que cobra aún más sentido cuando se pudo leer el apellido 'Ocasio' a la espalda de Bad Bunny. No obstante, según deslizan sus seguidores, podría tratarse asimismo de un homenaje a su tío fallecido, que lucía este número durante su etapa como jugador de fútbol americano.