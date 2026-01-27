Así se ve el Valle de Calingasta, uno de los paisajes más impactantes de Cuyo

Entre montañas monumentales, ríos de deshielo y uno de los cielos más limpios del planeta, Calingasta es uno de los paisajes más impactantes de Cuyo.

El Valle de Calingasta sorprende con paisajes majestuosos y una inmensidad que se respira en cada rincón. Mirá la galería de fotos al final de la nota.

El Valle de Calingasta es uno de esos lugares que impactan a primera vista y confirman su magnetismo con cada imagen. Las fotografías de este rincón de San Juan no solo capturan paisajes imponentes, sino que transmiten una sensación de inmensidad, silencio y conexión profunda con la naturaleza.

Ubicado entre la precordillera y la Cordillera de los Andes, el valle se presenta como un escenario natural de gran belleza, donde el horizonte parece no tener límites.

Caroovelismo-PampaElLeoncito Foto: Turismo San Juan Postales que combinan colores intensos Rodeado por montañas de gran altura y atravesado por ríos de aguas claras, Calingasta ofrece postales que combinan colores intensos, cielos diáfanos y una geografía que invita a la contemplación. En cada toma se destacan los contrastes entre los cerros áridos, los valles fértiles y el verde que acompaña el curso del agua, conformando un paisaje único dentro del mapa turístico de Cuyo.

Uno de los grandes protagonistas del valle es el Cerro Mercedario, que con sus 6.770 metros de altura se erige como una de las cumbres más elevadas de América. Su presencia domina el paisaje y se convierte en un punto de referencia constante, tanto para montañistas como para fotógrafos que buscan capturar la majestuosidad de la Cordillera de los Andes. Las imágenes del Mercedario, especialmente al amanecer o al atardecer, son de las más buscadas por quienes visitan la región.

El cielo nocturno, otro espectáculo Pero Calingasta no solo enamora de día. Cuando cae el sol, el cielo se transforma en un espectáculo aparte. La localidad de Barreal es reconocida internacionalmente por la pureza de su cielo nocturno, considerado uno de los más limpios del planeta. En el Parque Nacional El Leoncito, los observatorios astronómicos CASLEO y CESCO permiten observar estrellas, planetas y galaxias con una nitidez excepcional. Las fotografías nocturnas, con la Vía Láctea desplegándose sobre las montañas, se han convertido en una de las imágenes más emblemáticas del valle.