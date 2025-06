Así es el pueblo del norte de España que te deja sin suspiro

La distinción que recibió en 2024 por parte de ONU Turismo dentro del programa Best Tourism Villages no hace más que confirmar lo que sus visitantes ya sabían: que Aínsa es uno de los pueblos más bellos del mundo, no solo por su apariencia, sino también por su forma de vivir el presente respetando el pasado y cuidando su entorno natural. El acceso al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, al Parque Cultural del Río Vero y su cercanía con senderos únicos lo convierten en punto de encuentro entre cultura y naturaleza.