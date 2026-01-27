Alimentos ideales para consumir en verano: frescos, livianos y aliados de la hidratación

Durante el verano, la elección de los alimentos se vuelve clave para mantener una buena hidratación, evitar la pesadez digestiva y cuidar la energía diaria.

La sandía y el melón son frutas que en esta época se pueden conseguir perfectamente.

El verano impone nuevas necesidades al organismo. Las altas temperaturas aumentan la transpiración, favorecen la pérdida de líquidos y electrolitos, y pueden generar sensación de cansancio si no se acompaña con una alimentación adecuada. En este contexto, los especialistas en nutrición coinciden en que priorizar alimentos frescos, de fácil digestión y con alto contenido de agua es fundamental para atravesar la temporada con bienestar.

woman-holding-homegrown-tomatoes Freepik Frutas y verduras para el verano Las frutas ocupan un lugar central en la alimentación estival. Sandía, melón, frutilla, durazno, ananá y naranja no solo aportan vitaminas y antioxidantes, sino que también contienen un elevado porcentaje de agua, lo que contribuye a la hidratación. Además, su dulzor natural las convierte en una opción saludable para reemplazar postres ultraprocesados o snacks con alto contenido de azúcar y grasas.

Las verduras frescas también son aliadas indiscutidas del verano. Tomate, pepino, lechuga, rúcula, zanahoria y zucchini se destacan por su bajo aporte calórico y su riqueza en minerales y fibra. Consumidas en ensaladas, jugos vegetales o como guarnición, ayudan a mantener la sensación de saciedad sin sobrecargar el sistema digestivo. El uso de hierbas frescas como albahaca, menta o perejil potencia el sabor sin necesidad de excesos de sal.

raw-chicken-fillet-legs-wooden-plate-with-fresh-vegetables Freepik ¿Y las proteínas? En cuanto a las proteínas, se recomienda optar por fuentes magras y preparaciones simples. Pescados, pollo, huevos y legumbres resultan más fáciles de digerir cuando se cocinan al horno, a la plancha o en ensaladas frías. El pescado, en particular, aporta ácidos grasos omega 3, beneficiosos para la salud cardiovascular, y es una alternativa liviana frente a las carnes rojas, cuyo consumo suele reducirse durante el calor.

Los lácteos frescos como yogur, queso blanco o kéfir también ganan protagonismo en esta época del año. Además de aportar calcio y proteínas, contribuyen a mantener la flora intestinal, especialmente cuando se los elige en versiones naturales y sin azúcares añadidos. Combinados con frutas o frutos secos, pueden convertirse en desayunos o meriendas completas y refrescantes.