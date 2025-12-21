Adiós al living perfecto: las tendencias que mandan en 2026

Aunque no todos los hogares necesitan renovarse con las nuevas tendencias , seguir de cerca hacia dónde va el diseño de interiores puede ser una gran fuente de inspiración. Y de cara al 2026 , el living se transforma porque llega una estética más cálida, personal y expresiva.

Optimización de las texturas: el objetivo consiste en despertar los sentidos y crear espacios agradables. Créditos: 1stDibs / M. Smith / S. Frost .

Las tendencias apuntan a dejar atrás los espacios tipo showroom. En 2026 , el living se armará con piezas elegidas a lo largo del tiempo, combinando muebles nuevos con objetos antiguos, textiles llamativos y detalles decorativos.

Lejos de los textiles con decoración lujosa, se vienen los tapices y estampados con motivos botánicos y naturales (izquierda), como también el animal print (derecha). Créditos: Oho Interiors/ J.Marilyn y Studio Duggan

Estas son las tendencias que marcarán el rumbo en 2026 :.

Vuelven las telas estampadas (tapices, flores y otros)

Muebles empotrados

Optimización de las texturas: telas, madera, alfombras y metal

El animal print, especialmente el leopardo, se vuelve un “neutral”

Más muebles antiguos y vintage

Los flecos y bordes en los detalles decorativos

Muebles y sillones curvos

Nada de juegos de muebles iguales

Colores oscuros, envolventes y melancólicos

Techos pintados y degradé de color

Motivos botánicos y naturales

Espacios más íntimos y habitados

muebles desiguales y empotrados

Muebles desiguales (izq) y muebles empotrados (der). Créditos: Sean Symington y Lucy Williams.

Bienvenidos los errores bonitos

En 2026, en la decoración del living prevalecerán los colores oscuros y envolventes. La perfección ya no importa. Y las antigüedades, muebles heredados y objetos únicos aportarán carácter y harán que cada living sea distinto.

colores oscuros envolventes melancolicos

Colores oscuros, envolventes y melancólicos. Desde verdes terrosos hasta marrones chocolate y color ciruela, lo que logran es generar una sensación de calidez, intimidad y bienestar, y de este modo agregar personalidad y profundidad en lo que hasta hoy lo tradicional consistía en crear espacios completamente blancos. Créditos: H. Caillier / H. Kenjar.

No habrán reglas estrictas para combinar las alfombras, estampados y tapizados. El secreto estará en animarse y equilibrar la decoración con colores cálidos.

lineas curvas

Un living enfocado al confort, con muebles y sillones curvos. Créditos: 1stDibs / J. Sitterly / O. Tomlinson.

Confort como prioridad

También el 2026 será el año de los sillones con formas curvas, muebles desparejos y piezas cómodas que prometen convertir el living en un espacio pensado para reunirse, disfrutar y sobre todo descansar. No se buscará que todo combine perfecto, sino que el espacio refleje quién vive ahí. El objetivo será crear ambientes íntimos, funcionales y con identidad propia.

La tendencia general es crear espacios que cuenten una historia y se sientan con vida.