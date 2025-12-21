Adiós al living perfecto: las tendencias que mandan en 2026
Para el próximo año, en el diseño de interiores el living se perfila más auténtico, cálido y lleno de personalidad. Así se verá en 2026.
Aunque no todos los hogares necesitan renovarse con las nuevas tendencias, seguir de cerca hacia dónde va el diseño de interiores puede ser una gran fuente de inspiración. Y de cara al 2026, el living se transforma porque llega una estética más cálida, personal y expresiva.
Optimización de las texturas: el objetivo consiste en despertar los sentidos y crear espacios agradables. Créditos: 1stDibs / M. Smith / S. Frost.
Las tendencias apuntan a dejar atrás los espacios tipo showroom. En 2026, el living se armará con piezas elegidas a lo largo del tiempo, combinando muebles nuevos con objetos antiguos, textiles llamativos y detalles decorativos.
Lejos de los textiles con decoración lujosa, se vienen los tapices y estampados con motivos botánicos y naturales (izquierda), como también el animal print (derecha). Créditos: Oho Interiors/ J.Marilyn y Studio Duggan
Un living que se sienta habitado
Estas son las tendencias que marcarán el rumbo en 2026:.
Vuelven las telas estampadas (tapices, flores y otros)
- Muebles empotrados
-
Optimización de las texturas: telas, madera, alfombras y metal
El animal print, especialmente el leopardo, se vuelve un “neutral”
Más muebles antiguos y vintage
Los flecos y bordes en los detalles decorativos
Muebles y sillones curvos
Nada de juegos de muebles iguales
Colores oscuros, envolventes y melancólicos
Techos pintados y degradé de color
Motivos botánicos y naturales
Espacios más íntimos y habitados
Muebles desiguales (izq) y muebles empotrados (der). Créditos: Sean Symington y Lucy Williams.
Bienvenidos los errores bonitos
En 2026, en la decoración del living prevalecerán los colores oscuros y envolventes. La perfección ya no importa. Y las antigüedades, muebles heredados y objetos únicos aportarán carácter y harán que cada living sea distinto.
Colores oscuros, envolventes y melancólicos. Desde verdes terrosos hasta marrones chocolate y color ciruela, lo que logran es generar una sensación de calidez, intimidad y bienestar, y de este modo agregar personalidad y profundidad en lo que hasta hoy lo tradicional consistía en crear espacios completamente blancos. Créditos: H. Caillier / H. Kenjar.
No habrán reglas estrictas para combinar las alfombras, estampados y tapizados. El secreto estará en animarse y equilibrar la decoración con colores cálidos.
Un living enfocado al confort, con muebles y sillones curvos. Créditos: 1stDibs / J. Sitterly / O. Tomlinson.
Confort como prioridad
También el 2026 será el año de los sillones con formas curvas, muebles desparejos y piezas cómodas que prometen convertir el living en un espacio pensado para reunirse, disfrutar y sobre todo descansar. No se buscará que todo combine perfecto, sino que el espacio refleje quién vive ahí. El objetivo será crear ambientes íntimos, funcionales y con identidad propia.
La tendencia general es crear espacios que cuenten una historia y se sientan con vida.