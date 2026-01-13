A 100 años de El General, la obra maestra de Buster Keaton que no fue un éxito en su época

En 1926, Buster Keaton estrenó E l General , una película de tren es, acrobacias y humor físico. Hoy es una de las mejores películas históricas del cine.

En plena era dorada del cine mudo, cuando las salas se llenaban y la música en vivo acompañaba cada función, Hollywood producía espectáculos pensados para asombrar. En ese contexto hace 100 años apareció El General (1926), dirigida y protagonizada por Buster Keaton.

La película gira en torno a una persecución ferroviaria real, con locomotoras auténticas, vías verdaderas y escenas de acción que hoy resultarían impensables sin efectos digitales. Keaton no solo actuó: diseñó cada gag y realizó personalmente la mayoría de las acrobacias.

A diferencia de otros comediantes de la época, Keaton apostó por un humor seco, basado en el movimiento, el ritmo y la exactitud mecánica. En El General casi no hay intertítulos: la historia se entiende por lo que sucede en pantalla.

Las escenas con tren es —rodadas sin maquetas ni trucos ópticos— implicaron una logística enorme y un presupuesto muy alto para 1926. El resultado fue una película técnicamente revolucionaria, adelantada a su tiempo.

Buster Keaton y Charles Chaplin: dos formas de hacer reír

Mientras Charles Chaplin dominaba el cine mundial con historias emotivas y personajes entrañables, Keaton construía un humor más frío y exigente. Su célebre “cara de piedra” contrastaba con la expresividad de Chaplin.

Esa diferencia fue clave: Charles Chaplin conectaba de inmediato con el público masivo; Keaton pedía una mirada más atenta. En los años 20, eso se tradujo en popularidad desigual.

Chaplin construyó un personaje universal: el vagabundo sensible, torpe y entrañable. Su humor se apoyaba en la emoción, la compasión y el drama social. El público se reía, pero también se conmovía.

Charles Chaplin fue el artista más popular de su tiempo. Cada estreno era un acontecimiento global y su fama atravesó continentes, incluida la Argentina, donde era un ídolo absoluto.

En tanto que Buster Keaton eligió otro camino. Su célebre “cara de piedra” eliminó la emoción visible y dejó todo en manos del movimiento, la física y el peligro real. Sus películas se construían como relojes perfectos: exactas, mecánicas y audaces.

No buscaba lágrimas ni identificación emocional directa. Por eso, en su época fue menos comprendido y tuvo menor éxito comercial, aunque hoy es considerado un genio técnico del cine.

Video: de fracaso a obra maestra

Pese a su ambición, El General no fue un éxito comercial. Parte de la crítica de la época la consideró poco graciosa y demasiado sofisticada. La inversión no se recuperó y el golpe afectó seriamente la carrera de Keaton, que poco después perdería el control creativo de sus películas.

El cine de 1926 era un espectáculo de masas, pero también buscaba emociones claras y rápidas. En ese contexto, la precisión casi matemática de Keaton no fue comprendida de inmediato.

En la Argentina de los años 20, el cine mudo gozaba de enorme popularidad, especialmente en Buenos Aires. Chaplin era una figura reconocida por todos, mientras que Keaton era admirado, pero en un círculo más reducido.

El General se exhibió en el país, aunque sin el impacto cultural que alcanzaría décadas después, cuando el film fue redescubierto por críticos, cineastas y escuelas de cine.

Con el paso del tiempo, El General fue revalorizada y hoy ocupa lugares centrales en rankings históricos del cine. Su influencia atraviesa generaciones y puede rastrearse en directores como Spielberg, Wes Anderson o en el cine físico de Jackie Chan.

Lo que en 1926 parecía un experimento excesivo, hoy se reconoce como una lección de cine puro: sin palabras, sin efectos digitales y con un riesgo real que todavía asombra.

Buster Keaton y Marion Mack. Créditos: Dominio público (commons.wikimedia.org)

. En 1926, el cine era riesgo físico. Hoy, es tecnología.

El General unió ambos mundos antes de tiempo.