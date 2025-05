El look hot de Sabrina Rojas en su cumpleaños 45: "Me re gusto yo"

Sabrina Rojas cumplió 45 años y decidió celebrarlo con una foto impactante. En su cuenta de Instagram, compartió una imagen donde se la ve con un top de cuero negro, el pelo suelto y una gargantilla en negro y plata. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que acompañó la publicación.

“Hola, 45! Llegaste y no me agarrás desprevenida. Con cada año me siento más grande…, pero no de edad, de amor propio y disfrute. Me miro al espejo y me digo: ‘¡Mirá lo bien que estás!’ (en mil sentidos). Me gusta mi vida, me gusta las personas que me rodean, y me re gusto yo. Estoy orgullosa de mí, y mucho. Ya no pierdo tiempo en lo que no, porque tengo muy claro lo que sí. Así que preparate, 45… porque te voy a vivir bailando, sin filtro, sin miedo al ridículo, libre, verborrágica y FELIZ". Este mensaje resonó con muchos de sus seguidores, quienes no tardaron en llenarla de mensajes de cariño.

Sabrina eligió compartir una reflexión profunda y sincera para su cumpleaños, lo que significa mucho. Su mensaje es un recordatorio de que la verdadera belleza viene de aceptarse y quererse a uno mismo. Además, su elección de look estuvo on point. El top de cuero negro y la gargantilla en negro y plata le dieron un aire rockero y empoderado, acorde con el mensaje que quiso transmitir.

Sabrina Rojas nos muestra de esta manera que cumplir años no es motivo de preocupación, sino una oportunidad para celebrar la vida y el crecimiento personal. ¡Una genia!

No te pierdas el look de cumpleaños de Sabrina: