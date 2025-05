Pan de queso en sartén: la receta rápida que vas a repetir sin parar

Hay días en los que no sabés qué comer, pero sí sabés que querés que sea rico, que no te lleve una hora, y que no ensucies media cocina para hacerlo. Para esos momentos, aparece esta receta que se trata de nada más y nada menos que pan de queso en sartén. No necesitás horno, ni levadura, ni experiencia previa en panadería. Con pocos ingredientes y en menos de 15 minutos, te podés sacar el antojo con una preparación exquisita.

Se hace con queso rallado (cualquiera que funda bien va), un poco de harina leudante, huevo, leche y algún condimento si estás con ganas. Todo a ojo, todo mezclado en un bowl, directo a la sartén con un toque de aceite o manteca.

La gracia de esta receta es que no necesitás prender el horno. En días de calor o simplemente cuando no te da para esperar media hora a que se cocine algo, esta versión exprés se resuelve sobre la hornalla en minutos. Lo cocinás de un lado hasta que se dora bien, lo das vuelta como si fuera una tortilla, y listo.

El queso, obvio, es el alma del asunto. Si tenés muzzarella, usá eso. Si te quedó un pedazo de provolone, mejor todavía. Si tenés solo queso rallado de sobre, también funciona. Lo importante es que funda y le dé esa textura entre elástica y crocante que hace que te lo quieras comer de un bocado.

La receta más fácil y rendidora.

Además, lo podés tunear como se te ocurra. Un poco de orégano, ajo en polvo, pimienta negra. Si querés ir más allá, metele pedacitos de jamón, cebolla salteada o lo que tengas dando vueltas.

Funciona como desayuno potente, merienda salada o comida improvisada de noche. Se puede cortar en triángulos como si fuera una pizzeta, compartir o no compartir (vos elegís). Y si te sobró, aguanta bien unas horas a temperatura ambiente o hasta se puede recalentar en tostadora o sartén para que recupere el crocante.