Salieron a la luz los mensajes que recibió Guillermo de los Países Bajos en su cumpleaños

El rey fue recibidor de un montón de mensajes de amor. Qué le pusieron en redes a Guillermo de los Países Bajos.

Guillermo de los Países Bajos es un rey muy carismático y, como muchos monarcas, tiene seguidores que realmente lo idolatran alrededor del mundo. Así fue como en su reciente cumpleaños número 58 recibió un sinfín de mensajes de amor por parte de su gente.

El monarca evidenció de esa manera que tiene muchos fans, en un reciente posteo de redes sociales alusivo a su cumpleaños: "El rey William-Alexander está celebrando hoy su 58° cumpleaños", pudo leerse en el pie de foto del posteo.

"El día de Reyes debería ser hoy, pero felicidades majestad", "Felicidades por tu cumpleaños", "Felicidades por tu cumpleaños! Rey Guillermo" y "Lindo día con tu hermosa familia" fueron algunos de los cálidos mensajes que el rey recibió en el posteo de Instagram.

El mensaje en Instagram sobre un evento al que fueron Máxima y Guillermo de los Países Bajos "Un viaje a través del pasado, presente y futuro. La artista callejera Rosalie hace una tricolor sobre el pasado de Doetinchem", comienza el texto escrito en el pie de foto de la publicación en cuestión.