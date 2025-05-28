La receta de sopa crema proteica de calabaza de una famosa: fácil y exquisita

Las temperaturas más bajas ya llegan a Argentina, dado que estamos a un mes y medio del comienzo del invierno, por lo que los influencers de comida empezaron a compartir posteos con preparaciones que se comen bien calientes. En este caso, La Gunda cocinó sopa.

La personalidad de redes sociales se decidió por una sopa crema súper completa y fácil de preparar: solo hay que rehogar todos los ingredientes para que cobren sabor y luego agregar caldo, hervir hasta que estén listos y mixear. Al final, le agregó un huevo hervidos por encima, para aportarle proteína.

"5/6 zanahorias peladas y costadas en monedas, 2 manzanas, 1 cebolla, 1 dedo de jengibre, 2 dientes de ajo, agua, para terminar, coco rallado tostado en el horno, la parte verde de una cebolla de verdeo, chorrito de oliva, chorrito de crema de leche o leche de coco y un huevo hervido 6 minutos", escribió Fontán en alusión a los ingredientes usados.

Receta de sopa crema de calabaza En una olla, rehogar una cebolla con el aceite hasta que esté transparente.

Agregar el kilo la calabaza y el litro de caldo. Hervir hasta que la calabaza esté bien blanda (unos 20 minutos).