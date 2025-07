Mal olor en los cajones: este truco lo soluciona sin esfuerzo

Hay un olor que es peor que cualquier otro. Ese “no sé qué” raro que aparece en los cajones de la cocina. No es podredumbre, no es humedad, no es comida vencida…, pero está, y una vez que aparece, no se va ni con perfume. Lo bueno es que hay una solución casera, barata, ecológica y efectiva que no requiere limpiar todo el día ni comprar aromatizadores industriales.