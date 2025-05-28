Diseños con rayas que no pasan de moda: cómo hacerlo en 2025

El patrón de diseño con rayas no solo aporta equilibrio y unidad a un espacio, sino que además aportan al diseño interior una dosis de elegancia y sofisticación. Ya sean rayas llamativas o sutiles, verticales u horizontales, éstas conforman uno de los patrones de diseño interior más versátiles y duraderos porque tienen el poder de transformar y redefinir la percepción de un espacio, debido a que aportan ritmo, elegancia o alegría, según su estilo y aplicación.