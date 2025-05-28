Diseños con rayas que no pasan de moda: cómo hacerlo en 2025
Cómo aplicarlo en habitaciones con diseños que van desde rayas finas a hasta líneas anchas y atrevidas, que aportan orden y estructura a cualquier espacio.
El patrón de diseño con rayas no solo aporta equilibrio y unidad a un espacio, sino que además aportan al diseño interior una dosis de elegancia y sofisticación. Ya sean rayas llamativas o sutiles, verticales u horizontales, éstas conforman uno de los patrones de diseño interior más versátiles y duraderos porque tienen el poder de transformar y redefinir la percepción de un espacio, debido a que aportan ritmo, elegancia o alegría, según su estilo y aplicación.
Te Podría Interesar
Claves para decorar con rayas
- Elegir un empapelado con rayas vintage porque son los que predominan en las tendencias de empapelados de este 2025. La belleza de la técnica vintage reside en que puede suavizarse con una decoración más neutra o realzarse con otras piezas de rayas llamativas.
- Combinar los muebles tapizados con los empapelados, lo que implica inundar de estampados todo un espacio para que se sienta único y personalizado.
- Un diseño con diferentes tipos de rayas (como de diferentes anchos, direcciones o incluso colores) puede resultar igual de cohesivo y uniforme.
- Mezclar y combinar rayas con otros patrones Una paleta de colores clara y compartida garantizará que el espacio no se sienta recargado ni caótico.
- Elegir un mueble que se destaque: es una forma de incorporar un patrón de diseño con rayas de manera más sobria.
- Incorporar una alfombra rayada porque es una forma impactante de aportar color y personalidad a un espacio sencillo.
- Sumar azulejos con rayas en el baño o cocina. En ambos casos, con colores de azulejos que combinen con tu decoración.
Por todo lo que permite hacer sin dudas que las rayas son un auténtico camaleón del diseño.