Diseños con rayas que no pasan de moda: cómo hacerlo en 2025

Cómo aplicarlo en habitaciones con diseños que van desde rayas finas a hasta líneas anchas y atrevidas, que aportan orden y estructura a cualquier espacio.

Mario Simonovich

Diseño con rayas de diferentes tamaños. No es necesario que éstas coincidan para que el diseño sea correcto: un diseño con diferentes tipos de rayas también puede logra el efecto de ser cohesivo y uniforme. Foto: Rachel Chudley
El patrón de diseño con rayas no solo aporta equilibrio y unidad a un espacio, sino que además aportan al diseño interior una dosis de elegancia y sofisticación. Ya sean rayas llamativas o sutiles, verticales u horizontales, éstas conforman uno de los patrones de diseño interior más versátiles y duraderos porque tienen el poder de transformar y redefinir la percepción de un espacio, debido a que aportan ritmo, elegancia o alegría, según su estilo y aplicación.

Claves para decorar con rayas

  1. Elegir un empapelado con rayas vintage porque son los que predominan en las tendencias de empapelados de este 2025. La belleza de la técnica vintage reside en que puede suavizarse con una decoración más neutra o realzarse con otras piezas de rayas llamativas.
    Patrón de diseño con rayas en un empapelado vintage (izquierda) y combinar muebles tapizados con empapelados (derecha). Créditos: Rosanna Bossom / Mike Garlick
  2. Combinar los muebles tapizados con los empapelados, lo que implica inundar de estampados todo un espacio para que se sienta único y personalizado.
  3. Un diseño con diferentes tipos de rayas (como de diferentes anchos, direcciones o incluso colores) puede resultar igual de cohesivo y uniforme.
    Combinar patrón de diseño con rayas con otros patrones (izquierda) y elegir un mueble que se destaque (derecha). Créditos: Nicola Harding / Violet y George.
  4. Mezclar y combinar rayas con otros patrones Una paleta de colores clara y compartida garantizará que el espacio no se sienta recargado ni caótico.
  5. Elegir un mueble que se destaque: es una forma de incorporar un patrón de diseño con rayas de manera más sobria.
  6. Incorporar una alfombra rayada porque es una forma impactante de aportar color y personalidad a un espacio sencillo.
  7. Sumar azulejos con rayas en el baño o cocina. En ambos casos, con colores de azulejos que combinen con tu decoración.
    Habitación con alfombra rayada (izquierda) y un baño con azulejos de pared con patrón de diseño con rayas (derecha). Créditos: Tate y Darby / Violet y George..

Por todo lo que permite hacer sin dudas que las rayas son un auténtico camaleón del diseño.

