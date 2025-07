Cómo preparar una casa para el frío

Todavía no arranca el invierno pero como es habitual, el frío ya se siente en gran parte del hemisferio sur pese a ello aún les tiempo fe formular una pregunta no muy tenida en cuenta o que muchas veces se pasa por algo tratarse de una obviedad: ¿cómo preparar la casa para las bajas temperaturas constantes del invierno? Es que lo común es cambiar el vestuario, empezar a usar los abrigos y otros, pero no es muy habitual la decisión de preparar la casa para la época más fría del año.