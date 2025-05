La joven actriz que se relajó con vino y disfrutó restaurantes y bodegas: a dónde fue

Mendoza le sentó bien a Gimena Accardi, y se nota. La actriz viajó a la provincia para presentar “En otras palabras”, una obra tan emotiva como íntima que protagoniza junto a Andrés Gil, y entre función y función también se hizo tiempo para pasear por las bodegas, comer rico y disfrutar del cariño de la gente. En su Instagram, lo resumió así: “¡Qué planazo Mendoza! Comimos y bebimos delicioso como siempre, ¡y encima nos dieron mucho amor, GRACIAAAS! Hermosas 4 funciones. Próxima parada: Mar del Plata”.

Lo que compartió no fueron solo fotos turísticas. En las imágenes se la vio relajada, vestida con una musculosa de tiras finas, pantalones de jean y una gorra a juego, sin maquillaje recargado, y con una onda fresca y luminosa. También posó con una copa en la mano, sonriente, disfrutando del momento; mientras que en otras de las fotos se mostró abrigada con un llamativo saco largo y beanie dentro del teatro. Los looks tuvieron eso de “me armé con lo que me gusta”, viéndose liviana, linda, sin esfuerzo, con esa naturalidad que contagia ganas de estar ahí.

Gimena y Andrés llevaron al Teatro Plaza, en Godoy Cruz, “En otras palabras”, una obra que le pone palabras y silencios al amor cuando la memoria empieza a fallar. El público mendocino pudo verla los días 23, 24 y 25 de mayo, y por lo que se vio en las redes, la recepción fue cálida y entusiasta.

La versión argentina está basada en “In Other Words”, escrita por el británico Matthew Seager, quien trabajó con pacientes con demencia y notó cómo la música podía abrir puertas que la mente parecía haber cerrado. En la adaptación local, Accardi y Gil interpretan a Juana y Abel, una pareja que transita el doloroso proceso de un Alzheimer precoz. La narrativa viaja en el tiempo, con flashbacks que recorren cerca de cincuenta años de relación, desde los primeros encuentros hasta los momentos más difíciles, cuando el olvido amenaza con borrar lo vivido.

Después de las funciones, el plan fue vino, comida rica y paisajes entre bodegas. La actriz visitó Durigutti Winemakers -degustó las delicias de Cinco Suelos- en Luján; y Bodega Santa Julia, en Maipú, donde quedó prendada de Pan y Oliva. También aprendió sobre aceite de oliva con Miguel Zuccardi. Porque el teatro viaja, pero también se alimenta de esos momentos entre escena y escena, cuando el elenco se conecta con la gente, con el lugar, con lo que pasa fuera del escenario. Gimena lo expresó en su posteo, con ese “GRACIAAAS” en mayúsculas que no solo mostró entusiasmo, sino una forma de agradecer de verdad.

