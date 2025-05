Florencia de la V y un homenaje a la Patria con su look: te lo mostramos

En plena semana de mayo, cuando los colores celeste y blanco pintan las escuelas, balcones y redes, Flor de la V decidió homenajear a la patria con un look moderno y muy sentido. No es nuevo que use la moda como una forma de expresión, pero esta vez le sumó un mensaje.

“Me gusta vestirme en la semana de mayo de azul y celeste y me encanta usar escarapela porque es el símbolo más hermoso que podemos tener”, dijo la conductora al explicar su outfit. El look constó de un blazer azul marino de corte sastrero, camisa celeste oversize con mangas asomando, jeans wide leg oscuros, sandalias con taco y una serie de accesorios que le pusieron brillo a la propuesta. Sin embargo, el detalle que se robó todas las miradas fue la escarapela artesanal, de cerámica, firmada por Mechi Garay.

Flor llevó tres escarapelas distintas en la solapa, algo que no se ve todos los días. Ella no solo celebra la fecha, sino que lo hace desde un lugar más auténtico y eligiendo diseño local.

En redes, además, compartió una reflexión profunda sobre el sentido de la escarapela, que cerró así: “Mostrarla con orgullo fortalece nuestra identidad y reafirma el compromiso de seguir construyendo un país soberano, diverso e inclusivo”. De esta manera, Flor logró poner en primer plano un tema que muchas veces queda relegado. ¿Qué significa la escarapela hoy? ¿Cómo llevamos la identidad nacional desde lo cotidiano? Con su gesto, abrió la puerta para pensarlo desde el estilo, pero con conciencia.

Mirá las fotos del look de Flor de la V:

Resignificó el símbolo patrio desde el diseño y la moda local.

Flor de la V homenajeó a la patria con estilo.